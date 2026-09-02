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हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंचे दर्शक, मिल रही है सुन्दरकाण्ड, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

हनुमान अंश फिल्म ने इतिहास रच दिया है. 2 करोड़ में बनी फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दर्शकों को फिल्म देखने के बाद गिफ्ट मिल रहा है.

Written ByShilpa
Published: Sep 02, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:55 PM IST
हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंचे दर्शक, मिल रही है सुन्दरकाण्ड, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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