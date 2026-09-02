हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंचे दर्शक, मिल रही है सुन्दरकाण्ड, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

हनुमान अंश इन दिनों चर्चा में हैं. फिल्म जब रिलीज हुई थी किसी ने सोचा नहीं था, इसे इतना पसंद किया जाएगा. फिल्म ने इतिहास रच दिया. महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया है. कम बजट में फिल्म जिसमें कोई भी बड़ा स्टार नहीं है लेकिन फिल्म ने बड़े बजट की फिल्म को कमाई के मामले में फेल कर दिया. फिल्म रिलीज के बाद लोग फिल्म के बाहर दशकों को गिफ्ट दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
फिल्म हनुमान अंश देखने के बाद कुछ लोग थिएटर से बाहर निकले लोगों को लड्डू, पानी और सुन्दरकाण्ड गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं. इंटरनेट पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. ये वायरल वीडियो गोरखपुर के थिएटर का है.
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही हैं. फिल्म रिलीज के समय पर कोई बज नहीं था. फिल्म की रिलीज के शुरुआती दो हफ्तों में फिल्म ने लगभग 50 लाख रुपये की कमाई की थी. 17वें दिन फिल्म की कमाई में अचानक बढ़ोतरी हुई है. फिल्म का कलेक्शन बढ़ने लग गया. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तारीफ होने लगी. जिसके बाद थिएटर में दर्शकों की भीड़ बढ़ने लग गई. तीसरे हफ्ते फिल्म ने कमाल कर दिया. फिल्म ने लगभग 50 करोड़ की कमाई की है. फिल्म का बजट महज 2 करोड़ रुपये का है.
फिल्म की कहानी नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित हैं. फिल्म का डायरेक्शन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. फिल्म में नीम करोली बाबा की भूमिका शोभिनव सत्य ने किया था.
शोभिनव सत्या ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी. उन्होंने लंबे समय तक नाटक किया है. वह कई शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुके हैं. काफी समय तक स्ट्रगल करने के बाद भी हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी एक्टिंग पर काफी काम किया था. हनुमान अंश फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया. बड़े पर्दे पर उनकी इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है.
शोभिनव शुरुआत में हनुमान अंश के सहायक निर्देशक थे. शूटिंग के दौरान लीड रोल अचानक बीमार पड़े. जिसके बाद विशाल चतुर्वेदी ने शोभिनव का ऑडिशन लिया. जिसके बाद उन्हें नीम करोली बाबा का किरदार मिला. इस रोल ने उनकी किस्मत बदल दी.