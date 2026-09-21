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'हनुमान अंश' की ₹329 करोड़ की कमाई के पीछे नीम करोली बाबा का चमत्कार? निर्माता रागिनी सोना ने सुनाया रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा

Hanuman Ansh: 'हनुमान अंश' की निर्माता रागिनी सोना ने नीम करोली बाबा की बेटी से मुलाकात और 50 साल पुराने चमत्कार का खुलासा किया. जानिए फिल्म की ₹329 करोड़ की सफलता और विराट-अनुष्का के योगदान की पूरी कहानी.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 21, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:01 AM IST
'हनुमान अंश' की ₹329 करोड़ की कमाई के पीछे नीम करोली बाबा का चमत्कार? निर्माता रागिनी सोना ने सुनाया रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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