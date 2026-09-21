'हनुमान अंश' की ₹329 करोड़ की कमाई के पीछे नीम करोली बाबा का चमत्कार? निर्माता रागिनी सोना ने सुनाया रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा

Hanuman Ansh: 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर आए दिन धमाल मचा रही है. इसने दुनियाभर में ₹329.30 करोड़ से अधिक की बंपर कमाई की है. फिल्म की निर्माता रागिनी सोना का मानना है कि इस बड़ी सफलता के पीछे नीम करोली बाबा का आशीर्वाद रहा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में रागिनी ने फिल्म की रिलीज से पहले बाबा की बेटी गिरिजा जी (अम्मा जी) से हुई मुलाकात और जीवन बदल देने वाले अनुभव को शेयर किया.
इसके साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी के बीच नीम करोली बाबा के प्रति उत्सुकता जगाने में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की भूमिका पर भी बात की. अपनी मुलाकात को याद करते हुए कई खुलासे किए हैं.
अपनी मुलाकात को याद करते हुए रागिनी सोना ने स्क्रीन से बात करते हुए बताया, 'हम नीम करोली बाबा की बेटी गिरिजा जी से मिलने पहुंचे क्योंकि फिल्म निर्देशक विशाल (चतुर्वेदी) भी चाहते थे कि हम एक बार उनका आशीर्वाद लें. फोन पर बातचीत के दौरान जब हमने अम्मा जी से पूछा कि क्या वे यह फिल्म देखना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा, 'हां, जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया है, तब मैं फिल्म देखूंगी.' आज की तारीख में बाबा की बेटी इस फिल्म को लगभग 15 बार देख चुकी हैं और हर बार फिल्म देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं.'
निर्माता ने आगे बताया, 'अम्मा जी ने हमसे पूछा कि हमें यह फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से मिली. मैंने छह साल की उम्र में नीम करोली बाबा से अपनी मुलाकात का अनुभव सुनाया और विशाल ने अपने रिसर्च के बारे में बताया. जब मैंने कहा कि मेरे पिता नैनीताल में पोस्टेड थे, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ. अम्मा जी ने तुरंत मेरे पिता का नाम लिया, आगरा में स्थित हमारे 50 साल पुराने घर की सटीक लोकेशन बताई और मेरे बड़े भाई का भी नाम लिया. अम्मा जी ने कहा कि उन्हें सब कुछ अपनी आंखों के सामने लाइव दिख रहा है. विशाल इस चमत्कार के प्रत्यक्षदर्शी हैं और मैं इससे बड़े चमत्कार की कल्पना नहीं कर सकती.'
इस अविश्वसनीय अनुभव से भावुक होकर रागिनी रोने लगीं. जब उन्होंने अम्मा जी से पूछा कि उन्हें यह सब कैसे पता, तो अम्मा जी ने सादगी से कहा, 'मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था.' रागिनी कहती हैं कि आखिरकार वे बाबा जी की बेटी हैं, और इस दिव्य अनुभव के बाद उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि बाबा ने ही उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए चुना था.
रागिनी सोना और उनकी टीम ने नीम करोली बाबा के पोते धनंजय जी से भी मुलाकात की. उन्होंने बताया, 'हाल ही में हम बाबा के पोते धनंजय जी से भी मिले. वे भी बाबा की तरह ही बेहद सरल और प्यारे इंसान हैं. 'सभी से प्यार करो, सभी को भोजन कराओ' बाबा का मुख्य संदेश था और उनका पूरा परिवार आज भी इस भाव को संजोए हुए है. धनंजय जी को भी मेरा नमन है क्योंकि वे ही बाबा के असली 'अंश' हैं.'
रागिनी ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को नई पीढ़ी के बीच नीम करोली बाबा के प्रति उत्सुकता पैदा करने का श्रेय भी दिया. उन्होंने कहा, 'विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लोगों के मन में बाबा के प्रति जिज्ञासा जगाने में अहम भूमिका निभाई है. मुझे यकीन है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा अद्भुत अनुभव किया होगा जिसने उनका जीवन बदल दिया. कई बार लोग इन अनुभवों को शब्दों में बयां नहीं कर पाते, केवल महसूस कर सकते हैं. अब यह फिल्म लोगों को बाबा के बारे में जानने का एक सुंदर माध्यम बन गई है.'