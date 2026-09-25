बॉलीवुड ने ठुकराई थी 'हनुमान अंश'? निर्माता बोलीं- बाद में माफी मांगकर कहा, 'सबसे बड़ी गलती हो गई'

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत के दौरान अनुप्रिया ने बताया कि कुछ निर्माताओं ने उनसे मिलकर न सिर्फ फिल्म की सफलता पर बधाई दी, बल्कि अपने पुराने फैसले के लिए माफी भी मांगी. उनके मुताबिक, कुछ लोगों ने उनसे कहा कि फिल्म उनके पास आई थी, लेकिन वो उस वक्त टीम के साथ नहीं जुड़ पाए और अब उन्हें इसका अफसोस है. एक निर्माता ने कथित तौर पर इसे अपनी सबसे बड़ी गलती तक बताया. अनुप्रिया के अनुसार, उन लोगों ने ये भी कहा कि इस फिल्म ने उन्हें दिखाया कि कम बजट की फिल्म भी कितना बड़ा असर पैदा कर सकती है. हालांकि, अनुप्रिया ने साफ किया कि वो उन लोगों को उनके शुरुआती फैसले के लिए दोषी नहीं मानतीं, क्योंकि उस समय ये सच में एक छोटी और लिमिटेड चीजों के साथ तैयार की जाने वाली फिल्म थी.