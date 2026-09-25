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बॉलीवुड ने ठुकराई थी 'हनुमान अंश'? निर्माता बोलीं- बाद में माफी मांगकर कहा, 'सबसे बड़ी गलती हो गई'

Hanuman Ansh: 'हनुमान अंश' ने कम बजट और नए कलाकारों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की. निर्माता अनुप्रिया नागर ने बताया कि शुरुआत में कई लोगों ने फिल्म में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया था. लेकिन सफलता के बाद कुछ निर्माताओं ने उनसे माफी मांगी और अपने फैसले को सबसे बड़ी गलती बताया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 25, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:53 AM IST
बॉलीवुड ने ठुकराई थी 'हनुमान अंश'? निर्माता बोलीं- बाद में माफी मांगकर कहा, 'सबसे बड़ी गलती हो गई'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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