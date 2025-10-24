शाहरुख खान के साथ फिल्म, करियर की सबसे बड़ी हिट, फिर शूटिंग के दैरान आई एक बुरी खबर, मेकर्स ने इस एक्ट्रेस को आइकॉनिक सीन से ही किया गायब

शाहरुख खान की इस सुपरहिट क्लासिक फिल्म के समय एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया था, जिसके चलते उन्हें शूटिंग को बीच में छोड़कर घर वापस जाना पड़ा था. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह
बॉलीवुड एक्ट्रेस हिमानी भट्ट शिवपुरी ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्मों में किया है, जिसमें वो कभी चाची, मामी और भाभी का सपोर्टिंग रोल करते हुई नजर आईं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘अब आएगा मजा’ से की थी, जिसके बाद उन्हें करियर की पहली बड़ी फिल्म मिली ‘हम आपके है कौन’ सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल हिट रही थी. जिसके बाद हिमानी इंडस्ट्री में एक फेमस चेहरा बन गई थीं
एक्ट्रेस ने इन फिल्मों में किया काम
हिमानी ने यश चोपड़ा की कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने अपने चुलबुले और तीखे अंदाज से घर-घर में अपनी पहचान बना ली थी. उन्होंने फिल्म ‘परदेस’, ‘अंजाम’, ‘कुछ कुछ होता है’ और ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में भी काम किया. वहीं इन दिनों वो कॉमेडी शो ‘हप्पू की उल्टन पलटन’ से टेलीविजन इंडस्ट्री में धमाल मचा रही हैं और उनकी सादगी भरी मुस्कान को लोग आज भी पसंद किया करते हैं.
बीच में ही छोड़नी पड़ी थी शूटिंग
एक्ट्रेस ने 90 के दशक से लेकर अब तक कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी अदाकारी की हमेशा सराहना होती रही. लेकिन यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा की फिल्म ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ के दौरान उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, जिससे उन्हें शूटिंग को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था और स्क्रीन पर दिखने वाली उनकी मुस्कान महज एक दिखावा बन कर रह गई थी.
आइकॉनिक सीन में नहीं थीं एक्ट्रेस
दअरसल, शाहरुख खान की फिल्म ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में एक्ट्रेस हिमानी काजोल की ‘कम्मो चाची’ का किरदार निभा रही थीं और अपने मजाकिया अंदाज से सबको हंसाने में लगी थीं. मगर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनके पति ज्ञान शिवपुरी का अचानक निधन हो गया और उन्हें अचानक शूटिंग को बीच में छोड़कर जाना पड़ा. वहीं उनके कठिन समय में उनका साथ देते हुए आदित्य चोपड़ा ने उनके बिना ही फिल्म का आइकॉनिक सीन (जब काजोल ट्रेन के पीछे भागती हैं) शूट किया. वहीं हिमानी ने कई इंटरव्यू में आदित्य चोपड़ा की तारीफ करते हुए इस हादसे के बारे में जिक्र किया है.
