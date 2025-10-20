1 दिन, 28 गाने, जब अनजाने में कुमार शानू ने रचा था इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

सिंगर कुमार शानू ने अपनी खूबसूरत आवाज से करोड़ों लोगों का दिल लिया था. आज यानी की 20 अक्टूबर को इस मशहूर सिंगर का 68वां जन्मदिन है. 90 के दशक में उन्होंने कई फिल्में के लिए सुपरहिट गाने आए हैं और आज भी कुमार सानू के वो गाने हिट हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने म्यूजिक करियर में कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं. जिसमें उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड लगातार पांच साल 1990-1994 तक बेस्ट मेल सिंगर का फिल्मफेयर अवार्ड जीतना है. वहीं साल 2009 में उ्न्हें भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया.

रिकॉर्ड-ब्रेकर सिंगर

सिंगर कुमार सानू के नाम सिर्फ एक यही नहीं बल्कि एक और रिकॉर्ड दर्ज है. जिसने संगीत की दुनिया में सिंगर को रिकॉर्ड-ब्रेकर के रूप में फेमस कर दिया था. आज हम जिस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं वो उनके काम से जुड़ा है, जब सिंगर ने एक दिन में 28 गाने को रिकॉर्ड करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था. या बात साल 1993 की बात है, जब कुमार सानू अपने करियर के शिखर पर थे और वो एक ही समय में दर्जनों फिल्मों के लिए गाने गा रहे थे. एक समय तो ऐसा था कि उनकी रिकॉर्डिंग डेट्स पाने के लिए संगीत निर्देशक और निर्माताओं के बीच होड़ लगी रहती थी. वहीं इसी बीच कुमार सानू को एक लंबे 40 दिनों के इंटरनेशनल टूर पर जाना था. लेकिन उनका म्यूजिक स्टूडियो में मौजूद होना जरूरी था.

एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए

कुमार सानू के विदेश जाने की खबर सुनते ही स्टूडियो में हंगामा मच गया. क्योंकि कई फिल्मों का काम रुकने का डर था. हर डायरेक्टर चाहता था कि उनके जाने से पहले उनकी फिल्म के ट्रैक रिकॉर्ड पूरे हो जाएं. लेकिन कुमार सानू ने अपने काम के प्रति अपनी लगन को दिखाते और निर्माताओं के लिए एक अनोखा कदम उठाया. उन्होंने फैसला किया कि वह अपने टूर पर जाने से पहले एक ही दिन में जितने भी गाने वो गा सकेंगे गाएंगे और उन्हें रिकॉर्ड करेंगे.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

कुमार सानू ने सुबह से ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी और ये देर रात तक चली. एक ट्रैक खत्म होते ही, वह अगले म्यूजिक डायरेक्टर के गाने पर काम करने लगते थे. उनकी रफ्तार और 'वन-टेक' परफॉर्मेंस को देखकर सभी हैरान रह गए थे. मगर बाद में जब उस दिन की रिकॉर्डिंग का हिसाब लगाया गया, तो सभी हैरान रह गए. कुमार सानू ने 24 घंटे से भी कम समय में अलग-अलग फिल्मों के लिए, अलग-अलग संगीतकारों के साथ पूरे 28 गाने रिकॉर्ड किए थे. वहीं साल 1993 में कुमार सानू को 'एक दिन में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाले सिंगर' के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कि