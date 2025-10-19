रणबीर कपूर के साथ की बॉलीवुड में एंट्री, हॉलीवुड में भी कर चुकीं काम, फिर लगातार हिट देने के बाद बना ली फिल्मों से दूरी, पहचानें एक्ट्रेस का नाम?

Happy Birthday Nargis Fakhri: बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों में एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने अपनी एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज से फैंस का काफी एंटरटेन किया है. मॉडलिंग में सक्सेस मिलने के बाद साल 2011 में नरगिस ने बॉलीवुड में रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉकस्टार से डेब्यू किया था. वो इस फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं. नरगिस के करियर की शुरुआत भले ही अच्छी रही हो, लेकिन धीरे-धीरे उनके करियर की गाड़ी स्लो हो गई और अब नरगिस फिल्मों में सेकेंड लीड का रोल प्ले करती हैं. नरगिस सोमवार यानी की 20 अक्टूबर को अपना 46वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी.

डेब्यू फिल्म से चमकी किस्मत

मॉडलिंग में सक्सेस मिलने के साथ ही नरगिस को साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार से बॉलीवुड में एंट्री मिली गई थी. इस फिल्म में रणबीर कपूर और उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री के चलते फिल्म सुपरहिट हो गई और इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि नरगिस और रणबीर के लिए मील का पत्थर साबित हुई. इस फिल्म के बाद नरगिस ने ‘मद्रास कैफे', ‘मैं तेरा हीरो', ‘अजहर' और ‘अमावस' जैसी कई हिट फिल्में दीं.

हॉलीवुड फिल्म

नरगिस फाखरी ने साल 2015 में हॉलीवुड फिल्म 'स्पाई ' में भी काम किया. हॉलीवुड के बाद नरगिस ने साउथ में भी अपना हाथ आजमाया और फिल्म 'रश्ना: द रे ऑफ लाइट' और 'साहसम' में काम किया. हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने यह कहकर बॉलीवुड से दूरी बना ली कि वे लगातार फिल्में कर रही थीं और वो काफी स्ट्रेस ले रही थीं और काम की वजह से वो फैमिली और फ्रेंड्स को काफी मिस कर रही थीं, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था.

पर्सनल लाइफ

वहीं बात करें नरगिस की पर्सनल लाइफ की तो खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से सीक्रेट शादी कर ली है और 6 महीने तक अपनी शादी को छुपाकर रखा था, मगर अब वो अपने पति टोनी बेग के साथ मीडिया के सामने कई बार नजर आती रहती हैं.