‘Sholay’ के मास्टरमाइंड सलीम खान ने सेलिब्रेट किया 90वां बर्थडे, बेटी अर्पिता शर्मा ने पिता को कहा- ‘लेजेंड’

Happy Birthday Salim Khan: सलमान खान के पिता और मशहूर एक्टर-राइटर सलीम खान का आज 90वां जन्मदिन है. इस खास मौके पर उनकी बेटी अर्पिता खान शर्मा ने सोशल मीडिया पर पिता को 90वें जन्मदिन पर विश करते हुए एक प्यार पोस्ट शेयर किया है.
Happy Birthday Salim Khan: हिंदी सिनेमा को ‘शोले’ जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म देने वाले एक्टर-राइटर सलीम खान आज अपना 90वें जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी बेटी और सलमान खान की बहन ने पिता को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अर्पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. अर्पिता ने अपने पिता सलीम खान को 'जीते-जागते लेजेंड' बताया है और उसके आगे लिखा कि पूरा परिवार खुद को बेहद खुशकिस्मत समझता है जो उनके साथ हर पल जी रहा है.
पिता सलीम को बेटी ने कहा-’लेजेंड'
अर्पिता ने पोस्ट में लिखा, ‘डैडी, आपको 90वां जन्मदिन मुबारक हो. हम सच में खुशकिस्मत हैं कि आज और हर दिन आपका जन्मदिन मना रहे हैं. आप एक जीते-जागते लेजेंड हैं और हम आपकी विरासत हैं. हमें तूफान में शांति देने के लिए धन्यवाद, हम सभी को जिस ताकत की जरूरत है वह बनने के लिए धन्यवाद, हमें परिवार की वैल्यूज सिखाने के लिए धन्यवाद और हमेशा हमारे लिए सुरक्षित जगह बनने के लिए धन्यवाद. आप हमारी गैलेक्सी हैं. आपसे हम सब प्यार करते हैं.’ अर्पिता ने इस कैप्शन को लिखते हुए पिता सलीम खान के साथ एक प्यारी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उनकी फैमिली नजर आ रही है.
सलीम खान ने दीं ये फिल्में
आपको बता दें सलीम खान ने के. अमरनाथ के निर्देशन में बनी 1960 की फिल्म 'बारात' से करियर की शुरुआत की थी. फिल्म के छोटे रोल्स के साथ शुरुआत करने के बाद उन्होंने राइटिंग में हाथ आजमाया और सक्सेसफुल रहे. सलीम खान बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर के सफल लेखक रहे हैं। सलीम-जावेद की मशहूर जोड़ी ने 'शोले', 'दीवार', उन्होंने 'जंजीर', 'डॉन' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानी लिखकर हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी. आज भी उनकी लिखी फिल्में दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं. उन्होंने जावेद अख्तर के साथ कई सुपरहिट फिल्में लिखीं. 'जंजीर', 'शोले', 'दीवार', 'क्रांति', 'सीता और गीता', और 'यादों की बारात' जैसी फिल्में उनकी और जावेद अख्तर की जोड़ी की देन हैं.
