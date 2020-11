Happy Diwali: शिल्पा शेट्टी ने बेटे संग शेयर किया एक क्यूट वीडियो, रंगोली बनाती दिखीं एक्ट्रेस

नई दिल्ली: दिवाली के मौके पर हर कोई देवी लक्ष्मी के स्वागत में लगा है. फिर भला बॉलीवुड हस्तियां भी कैसे पीछे रहतीं. हाल ही में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके बेटे का एक प्यारा सा वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में अभिनेत्री अपने बेटे के साथ रंगोली बनाती दिख रही हैं. वह वीडियो में सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हैं.

रंगोली बनाती दिखीं एक्ट्रेस

शिल्पा शेट्टी ने वीडियो के अलावा फोटो भी शेयर की है. वीडियो में वह रंगोली बनाती दिख रही हैं. बेटा बेहद खुश दिख रहा है और साथ में डांस भी कर रहा है. वीडियो में शिल्पा और उनका बेटा लोगों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं.

The most colourful & beautiful time of the year is here! On the first day of DIWALI, with our solemn annual tradition, Viaan & I got down to some serious Rangoli-making. It’s a beautiful way to welcome Goddess Lakshmi into our house on this very auspicious occasion pic.twitter.com/UNzPNfubxG

— SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) November 13, 2020