Advertisement
trendingNow13046544
Hindi Newsबॉलीवुडहैप्पी पटेल ट्रेलर रिलीज; स्पाई कॉमेडी में जासूस के दिलचस्प किरदार में छा गए वीर दास, इमरान खान की हुई वापसी

'हैप्पी पटेल' ट्रेलर रिलीज; स्पाई कॉमेडी में जासूस के दिलचस्प किरदार में छा गए वीर दास, इमरान खान की हुई वापसी

बॉलीवुड में आमिर खान की फिल्मों का हमेशा से अलग ही क्रेज रहा है. उनके नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करने वाले दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हैप्पी पटेल' ट्रेलर रिलीज; स्पाई कॉमेडी में जासूस के दिलचस्प किरदार में छा गए वीर दास, इमरान खान की हुई वापसी

बॉलीवुड में आमिर खान की फिल्मों का हमेशा से अलग ही क्रेज रहा है. उनके नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करने वाले दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. आमिर खान इस बार अपनी फिल्म में हीरो की भूमिका में नहीं, बल्कि बतौर निर्माता अपने बैनर आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत नई जासूसी कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' लेकर आए हैं. मेकर्स ने शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर रिलीज

ट्रेलर की शुरुआत ही दर्शकों को हंसाने और चौंकाने वाले अंदाज में होती है. इसमें अभिनेता वीर दास बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. वे एक ऐसे दिलचस्प जासूस के रूप में सामने आते हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन की परीक्षा में सात बार फेल हो चुके हैं. ट्रेलर में दिखाया गया है कि अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें गोवा में एक मिशन पर भेजा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिशन का मकसद केवल इतना है कि वह स्थानीय लोगों में घुल-मिल जाएं, लेकिन काम शुरू होते ही मजेदार परिस्थितियां देखने को मिलती हैं. उनकी हर कोशिश हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है. ट्रेलर में कॉमेडी और हंगामे की झलक है.

ट्रेलर में मोना सिंह भी अपने किरदार खलनायिका 'मामा' की भूमिका में नजर आईं. उनका नया हेयरकट और अनोखा अंदाज फिल्म में हटकर पहचान दिलाता है. वहीं, मिथिला पालकर फिल्म में वीर दास की गर्लफ्रेंड के रोल में हैं, जिनकी मासूमियत कहानी में हल्का-फुल्का रोमांस और मनोरंजन जोड़ती है.

इमरान खान का लुक देख फैंस हैरान 

ट्रेलर के आखिर में इमरान खान का लुक दर्शकों को हैरान करने वाला है, जो दस साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनके साथ आमिर खान का कैमियो भी ट्रेलर में देखने को मिला, जो दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. ट्रेलर में तीनों अभिनेताओं का लुक और अंदाज दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिल्म में कॉमेडी, जासूसी, मनोरंजन, पागलपन और अप्रत्याशित घटनाओं का बेहतरीन मिश्रण है.फिल्म के निर्माण की बात करें तो इसे आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी वीर दास ने अमोघ रणदिवे के साथ मिलकर तैयार की है. फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Comedian Vir Das

Trending news

सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
DIG Harcharan Singh Bhullar
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
CM Siddaramaiah
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध