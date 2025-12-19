'हैप्पी पटेल' ट्रेलर रिलीज; स्पाई कॉमेडी में जासूस के दिलचस्प किरदार में छा गए वीर दास, इमरान खान की हुई वापसी

बॉलीवुड में आमिर खान की फिल्मों का हमेशा से अलग ही क्रेज रहा है. उनके नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करने वाले दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. आमिर खान इस बार अपनी फिल्म में हीरो की भूमिका में नहीं, बल्कि बतौर निर्माता अपने बैनर आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत नई जासूसी कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' लेकर आए हैं. मेकर्स ने शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर रिलीज

ट्रेलर की शुरुआत ही दर्शकों को हंसाने और चौंकाने वाले अंदाज में होती है. इसमें अभिनेता वीर दास बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. वे एक ऐसे दिलचस्प जासूस के रूप में सामने आते हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन की परीक्षा में सात बार फेल हो चुके हैं. ट्रेलर में दिखाया गया है कि अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें गोवा में एक मिशन पर भेजा जाता है.

मिशन का मकसद केवल इतना है कि वह स्थानीय लोगों में घुल-मिल जाएं, लेकिन काम शुरू होते ही मजेदार परिस्थितियां देखने को मिलती हैं. उनकी हर कोशिश हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है. ट्रेलर में कॉमेडी और हंगामे की झलक है.

ट्रेलर में मोना सिंह भी अपने किरदार खलनायिका 'मामा' की भूमिका में नजर आईं. उनका नया हेयरकट और अनोखा अंदाज फिल्म में हटकर पहचान दिलाता है. वहीं, मिथिला पालकर फिल्म में वीर दास की गर्लफ्रेंड के रोल में हैं, जिनकी मासूमियत कहानी में हल्का-फुल्का रोमांस और मनोरंजन जोड़ती है.

इमरान खान का लुक देख फैंस हैरान

ट्रेलर के आखिर में इमरान खान का लुक दर्शकों को हैरान करने वाला है, जो दस साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनके साथ आमिर खान का कैमियो भी ट्रेलर में देखने को मिला, जो दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. ट्रेलर में तीनों अभिनेताओं का लुक और अंदाज दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं.

फिल्म में कॉमेडी, जासूसी, मनोरंजन, पागलपन और अप्रत्याशित घटनाओं का बेहतरीन मिश्रण है.फिल्म के निर्माण की बात करें तो इसे आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी वीर दास ने अमोघ रणदिवे के साथ मिलकर तैयार की है. फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.