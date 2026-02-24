रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ में इमरान हाशमी की एंट्री? बड़े साहब का सीक्रेट हुआ रिवील!

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, वहीं सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि फिल्म की कहानी में बड़े साहब का किरदार कौन निभाएगा. लेकिन ऐसा लगता है कि मेकर्स का ये बिग सीक्रेट अब रिवील हो गया है.
आदित्य धर की स्पाई ड्रामा फिल्म ‘धुरंधर’ का दूसरा पार्ट ‘धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को यश की ‘टॉक्सिक’ के साथ क्लैश होने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इस फिल्म में रणवीर के साथ-साथ संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंग. वहीं ‘धुरंधर’ की कहानी में बार-बार बड़े साहब नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया, जिसका फेस रिवील नहीं किया गया. लेकिन फिल्म के इस बड़े किरदार का चेहरा अब सामने आ गया है, जिसे हाल ही में लेटरबॉक्सड पेज में गलती से रिवील कर दिया गया है.
फिल्म के लेटरबॉक्सड पेज में बड़े साहब का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम सामने आ सकता है. क्योंकि इसमें उन क्रू मेंबर और एक्टर्स नाम एड है, जो कि ‘धुरंधर: द रिवेंज' में अपने किरदार को रिपीट करेंगे. इस लिस्ट में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, दानिश पंडोर ,सारा अर्जुन और राकेश वेदी का नाम शामिल है. वहीं नए कलाकारों के नाम में एक्टर राज जुत्शी और फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम नजर आएंगी.
लेटरबॉक्सड पेज पर दिखा ये नाम
फिल्म के लेटरबॉक्सड पेज पर ‘धुरंधर: द रिवेंज' में नजर आने वाले कलाकारों का नाम दिया गया है. इन नामों में ‘हक’ एक्टर इमरान हाशमी का नाम देखकर लोग हैरान रह गए. एक्टर के नाम वाले लेटरबॉक्स्ड पेज का स्क्रीनशॉट जमकर सोशल मीडिय पर वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद फैंस ये सोच रहे हैं कि कहीं बड़े साहब इमरान हाशमी ही तो नहीं है? वहीं इमरान के फैंस ने इन स्क्रीनशॉट पर अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए कमेंट करना शुरु कर दिया है.
कब होगी फाइनल कास्ट रिवील?
सोशल मीडिया के यूजर्स के मुताबिक, ये दाऊद इब्राहिम या मौलाना मसूद अजहर का कोड नेम हो सकता है. हालाकिं आदित्या धर ने ‘धुंरधर 2’ की फाइनल कास्टिंग के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है. वहीं फिल्म के टीजर के साथ मेकर्स ने पुराने कलाकारों को ही टैग किया था, जिसमें न्यू कास्टिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है.
