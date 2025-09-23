HAQ Teaser Out : कौन दिलाएगा हक, कौम या कानून? Emraan Hashmi और Yami Gautam दिखेंगे आमने-सामने

HAQ Teaser Out : बॉलीवुड एक्टर Emraan Hashmi और Yami Gautam की अपकमिंग फिल्म ‘HAQ’ में साहा बानो वसेस अहमद खान के केस अनसुने पहलुओं को दिखाया जाएगा. वहीं इस फिल्म का टीजर आज रिलीज हो चुका है.
एक्टर इमरान हाशमी हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में कैमियो करते हुए नजर आए थे जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे. वहीं अब इमरान खान अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं उनकी फिल्म ‘HAQ’ का टीजर 23 सितंबर को रिलीज हो चुका है. इस फिल्म की कहानी एक लैंडमार्क केस पर बेस्ड है जिसमें इमरान हाशमी को एक्ट्रेस यामी गौतम बराबरी की टक्कर देते हुए नजर आएंगी. वहीं फिल्म के टीजर को देखकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं और उन सभी उत्तरों के लिए वो फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.
फिल्म का टीजर
इस फिल्म के टीजर में यामी गौतम साहा बानो और इमरान हाशमी पति अहमद खान का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म के टीजर में यामी गौतम अपनी दमदार परफॉर्मेंस से कोर्ट में इमरान हाशमी से कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं. वहीं बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो ये 7 नवंबर को थिएटर में दस्तक देने वाली है.
मोहम्मद अहमद खान VS साहा बानो बेगम केस
डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा की फिल्म ‘हक’ इंडिया के सबसे चर्चित लीगल बैटल पर बनाई गई है साल 1970 और शुरुआती 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान VS साहा बानो बेगम के केस एक लैंडमार्क वरडिक्ट दिया था. 62 साल की साहा बानो 5 बच्चों की मां, जिसे उनके वकील पति अहमद खान ने तीन तलाक दे दिया था और उन्होंने मुस्लिम लॉ के अनुसार साहा बानो को एलिमनी देने से इनकार कर दिया था. पति अहमद की ओर से इस व्यवहार को देखकर साहा बानो ने अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस केस में साहा बानो को कई परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा था लेकिन सभी मुश्किलों का सामना करने के बाद साहा बानो को न्याय मिला या नहीं? इसका तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा.
