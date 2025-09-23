 HAQ Teaser Out : कौन दिलाएगा हक, कौम या कानून? Emraan Hashmi और Yami Gautam दिखेंगे आमने-सामने
Advertisement
trendingNow12933645
Hindi Newsबॉलीवुड

HAQ Teaser Out : कौन दिलाएगा हक, कौम या कानून? Emraan Hashmi और Yami Gautam दिखेंगे आमने-सामने

HAQ Teaser Out : बॉलीवुड एक्टर Emraan Hashmi और Yami Gautam की अपकमिंग फिल्म ‘HAQ’ में साहा बानो वसेस अहमद खान के केस अनसुने पहलुओं को दिखाया जाएगा. वहीं इस फिल्म का टीजर आज रिलीज हो चुका है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 23, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HAQ Teaser Out : कौन दिलाएगा हक, कौम या कानून? Emraan Hashmi और Yami Gautam दिखेंगे आमने-सामने

एक्टर इमरान हाशमी हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में कैमियो करते हुए नजर आए थे जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे. वहीं अब इमरान खान अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं उनकी फिल्म ‘HAQ’ का टीजर 23 सितंबर को रिलीज हो चुका है. इस फिल्म की कहानी एक लैंडमार्क केस पर बेस्ड है जिसमें इमरान हाशमी को एक्ट्रेस यामी गौतम बराबरी की टक्कर देते हुए नजर आएंगी. वहीं फिल्म के टीजर को देखकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं और उन सभी उत्तरों के लिए वो फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emraan Hashmi (@therealemraan)

Add Zee News as a Preferred Source

 

फिल्म का टीजर
इस फिल्म के टीजर में यामी गौतम साहा बानो और इमरान हाशमी पति अहमद खान का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म के टीजर में यामी गौतम अपनी दमदार परफॉर्मेंस से कोर्ट में इमरान हाशमी से कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं. वहीं बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो ये 7 नवंबर को थिएटर में दस्तक देने वाली है.

 

 

मोहम्मद अहमद खान VS साहा बानो बेगम केस 
डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा की फिल्म ‘हक’ इंडिया के सबसे चर्चित लीगल बैटल पर बनाई गई है साल 1970 और शुरुआती 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान VS साहा बानो बेगम के केस एक लैंडमार्क वरडिक्ट दिया था. 62 साल की साहा बानो 5 बच्चों की मां, जिसे उनके वकील पति अहमद खान ने तीन तलाक दे दिया था और उन्होंने मुस्लिम लॉ के अनुसार साहा बानो को एलिमनी देने से इनकार कर दिया था. पति अहमद की ओर से इस व्यवहार को देखकर साहा बानो ने अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस केस में साहा बानो को कई परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा था लेकिन सभी मुश्किलों का सामना करने के बाद साहा बानो को न्याय मिला या नहीं? इसका तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

HAQ Teaser Outfilm HAQEmraan HashmiYami Gautamshah bano Vs mohammad ahmed khan case

Trending news

आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Navratri 2025
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
kolkata
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
Zubeen Garg
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
;