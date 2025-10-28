HAQ Trailer Out: एक ऐसा केस जिसने हिला दिया पूरा देश, कानून और समाज को दी तगड़ी टक्कर, बदली लाखों महिलाओं की जिंदगी, अब पेश है बड़े पर्दे पर

80 दशक के हिस्ट्रोरिकल ‘मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम’ केस पर आधारित फिल्म ‘हक’ का बीती देर रात ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है. फिल्म में इमरान लीड एक्टर के तौर पर मोहम्मद अहमद खान और यामी गौतम लीड एक्ट्रेस शाहबानो बेगम का किरदार निभाती हुई नजर आएगी. वहीं इस फिल्म से इमरान हाश्मी और यामी गौतम पर्दे पर एक ऐसी कहानी को उतारने जा रहे हैं, जिसने भारतीय कानून को हिला कर रख दिया था.

फिल्म ‘हक’ का ट्रेलर रिलीज

इमरान और यामी स्टारर इस मच अवेटेड फिल्म ‘हक’ का ट्रेलर काफी प्रोमिसिंग लग रहा है. कानून पर भरोसा, न्याय, और पहचान से जुड़ी एक नायाब कहानी को डायरेक्टर सुपर्णा एस वर्मा द्वारा पिरोया गया है. जो कि शाहबानो के केस को लोगों के सामने पूरी तरह से उजागर कर देगी. इस फिल्म में वूमेन राइट्स और पर्सनल लॉ को लेकर काफी अहम मुद्दों को उठाया गया है, जो कि आपको अपनी कुर्सी से ना हिलने पर मजबूर कर देंगी.

इमरान हाशमी का पोस्ट

‘हक’ का ये ट्रेलर ऑडियंस के लिए एक ऐसा ड्रामा पेश कर रहा है, जिसमें बेहतरीन डायलॉग्स, परफॉर्मेंस और एक पावरफुल स्टोरी को दिखाया गया है, जो कि सीधा लोगों के दिलों तक जा पहुंची है. वहीं इमरान हाश्मी ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ट्रेलर की क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, ‘एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, एक ऐसा सच जिसने चुप रहने से मना कर दिया.’

देखने को मिलेगा जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा

फिल्म ‘हक’ एक पावर कोर्टरूम ड्रामा है जो लीगल बाउंड्री पर भरोसे, इक्वालिटी और सच के लिए अदा की गई कीमत से जुड़े कई सवालों को उठाती है. इस फिल्म में शाजिया का किरदार जो कि यामी द्वारा निभाया गया है एक ऐसी महिला है जो कानून और समाज दोनों से न्याय की गुहार लगाती है, और उसकी हिम्मत और गलत के खिलाफ खड़े होने की शक्ति पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है.