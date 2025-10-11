Advertisement
हार्दिक पांड्या ने फैंस को दिया सरप्राइज, 7 साल छोटी माहिका शर्मा संग रिश्ते पर लगाई मुहर, सालभर पहले हुआ तलाक

Hardik Pandya New Relationship: क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने अपनी नई रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया है. उन्होंने मॉडल माहिका शर्मा के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने प्यार का इजहार किया. नताशा स्टैंकोविक से अलग होने के दो साल बाद हार्दिक का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

Oct 11, 2025, 07:58 AM IST
हार्दिक पांड्या ने फैंस को दिया सरप्राइज
हार्दिक पांड्या ने फैंस को दिया सरप्राइज

Hardik Pandya Mahieka Sharma Relationship: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और नताशा स्टैंकोविक के तलाक को 1 साल 3 महीने हो चुके हैं. काफी समय से उनका नाम मॉडल माहिका शर्मा के साथ जुड़ा रहा था. इसी बीच हार्दिक ने आखिरकार अपने नए रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है. हाल ही में हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पर माहिका के साथ कुछ रोमांटिक पोज देते हुए फोटोज शेयर की हैं, जिसको देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे माहिका संग मूव ऑन कर चुके हैं. 

खास बात तो ये है कि जैसे ही उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया सोशल मीडिया पर तहलका मचा गया औक फैंस लगातार कमेंट्स कर अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इस नई जोड़ी की तारीफ कर रहा है तो ट्रोल भी कर रहा है. 10 अक्टूबर, 2025 को हार्दिक पंड्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वे माहिका के साथ बीच पर नजर आ रहे हैं. दोनों बहुत रिलैक्स और खुश दिखाई दिए. हार्दिक ने ओवरसाइज जैकेट, शॉर्ट्स और चप्पल पहनी थी. 

शेयर की रोमांटिक फोटोज 

जबकि माहिका सफेद शर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. तस्वीर में हार्दिक का हाथ प्यार से माहिका के कंधे पर था और उन्होंने उनके इंस्टाग्राम हैंडल को टैग करते हुए रिश्ता ऑफिशियल कर दिया. इसके बाद हार्दिक ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी शेयर की जिसमें दोनों साथ पोज दे रहे थे. माहिका ब्लैक लेदर मिनी ड्रेस में ग्लैमरस लग रही थीं, जबकि हार्दिक ने कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक अपनाया था. इस तस्वीर पर हार्दिक ने ब्लू कलर की ‘ईविल आई’ इमोजी लगाई. 

देशभक्ति के रंग में रंगे खिलाड़ी कुमार, ‘तेरी मिट्टी’ गाने पर दी ऐसी दमदार परफॉर्मेंस, देखते ही रह गए लोग, मिनटों में वायरल हुआ VIDEO

फैंस की खुशी का नहीं कोई ठिकाना 

देखते ही देखते तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. फैंस ने दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने लिखा कि हार्दिक लंबे समय बाद फिर से खुश नजर आ रहे हैं. उनकी इस पोस्ट ने उन सभी अफवाहों को सच साबित कर दिया जो पिछले कई महीनों से उनके और माहिका के रिश्ते को लेकर चल रही थीं. अब सबको साफ हो गया कि हार्दिक का दिल माहिका के नाम हो चुका है. 

कौन हैं माहिका शर्मा? 

अगर बात करें माहिका शर्मा की, तो वे हार्दिक से 7 साल छोटी हैं और फैशन इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं. उन्होंने ELLE और Grazia जैसी बड़ी मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाई है. साथ ही उन्हें ‘इंडियन फैशन अवॉर्ड्स’ में मॉडल ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी मिल चुका है. माहिका कई बड़े ब्रांड्स जैसे तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो के लिए भी काम कर चुकी हैं और कई मशहूर डिजाइनर्स के कपड़े पहन चुकी हैं. फैंस काफी समय से हार्दिक और माहिका के रिश्ते को लेकर अंदाजा लगा रहे थे. 

माहिका लगातार दे रही थीं हिंट 

कभी माहिका को हार्दिक जैसा ही रोब पहने देखा गया, तो कभी उन्होंने अपनी उंगली पर ‘33’ नंबर लिखा दिखाया, जो हार्दिक की जर्सी का नंबर है. इन छोटे-छोटे हिंट्स ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था. अब हार्दिक की इस पोस्ट ने उन सभी बातों पर मुहर लगा दी है उन्होंने खुद बता दिया कि उनके दिल की धड़कन अब माहिका शर्मा हैं. बता दें, हार्दिक और नताशा ने पहले 2020 में फिर 2023 में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की थी. हालांकि, सालभर बाद 2024 में तलाक ले लिया.

