‘KGF’ फेम एक्टर हरीश राय ने 55 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, कैंसर की लड़ाई में हारी जंग, कन्नड़ सिनेमा में शोक की लहर

Harish Rai Death: फिल्म KGF और कन्नड़ फिल्मों के पॉपुलर एक्टर हरीश राय की लंबे समय से कैंसर की बीमारी के चलते आज निधन हो गया. जिससे साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है.
Trending Photos
Harish Rai Death: कन्नड़ इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हरीश राय लंबे समय से थायराइड कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और एक साल से इस गंभीर बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे थे. लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद आज यानी की 6 नवंबर को 55 साल की उम्र में इस एक्टर का निधन हो गया. हरीश राय ने ना सिर्फ कन्नड़ बल्कि तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी बेहतरीन फिल्में दीं और दर्शकों का दिल जीता. वहीं एक्टर को उनकी फिल्म 'केजीएफ' में दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा किया जाएगा. एक्टर हरीश राय के निधन पर साउथ के कई स्टार्स और कर्नाटक राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर के दुख व्यक्त किया है.
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का पोस्ट
कर्नाटक राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने सोशल मीडिया पर कन्नड़ भाषा में पोस्ट करते हुए लिखा, ‘कन्नड़ सिनेमा के मशहूर विलेन हरीश राय के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. कैंसर से जूझ रहे हरीश के अभाव में फिल्मी दुनिया सूनी हो गई. 'ओम', 'हेलो यम', 'केजीएफ' और 'केजीएफ 2' जैसी फिल्मों में उनकी कमाल की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया.’ वहीं आगे उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले. ईश्वर परिवार और उनके आसपास के सभी लोगों को ये दर्द सहने की हिम्मत दे. ओम शांति.
ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಟರಾದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಡವಾಗಿದೆ.
ಓಂ, ಹಲೋಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹರೀಶ್… pic.twitter.com/Q86Ot36Nub
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 6, 2025
दूसरों से छुपाई अपनी बीमारी
आपको बता दें कि कन्नड़ इंडस्ट्री के ये बेहतरीन एक्टर जो कि अपनी खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अपनी इस बीमारी का पता साल 2022 की शुरुआत में लगा. वहीं एक्टर हरीश ने अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए फिल्मों के दौरान दाढ़ी को बढा लिया. ताकि वो अपनी परेशानी को दूसरे के सामने छुपा सकें. वहीं फिल्म ‘केजीएफ’ एक्टर यश के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, मगर कैंसर की बीमारी ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था. कन्नड़ एक्टर हरीश को उनकी कमाल की अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.