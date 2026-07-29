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हर्षद चोपड़ा ने Lock Upp 2 में किया खुलासा, 9 साल की उम्र में हुआ था यौन शोषण

Lock Upp 2 टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने रियलिटी शो लॉक अप 2 में अपनी लाइफ के बारे में बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया है कि वह बचपन यौन शोषण का शिकार हुए थे.

Written ByShilpa
Published: Jul 29, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:43 AM IST
हर्षद चोपड़ा ने Lock Upp 2 में किया खुलासा, 9 साल की उम्र में हुआ था यौन शोषण

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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