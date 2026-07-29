हर्षद चोपड़ा ने Lock Upp 2 में किया खुलासा, 9 साल की उम्र में हुआ था यौन शोषण

Lock Upp 2 टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप 2 में अपनी लाइफ से जुड़ा दर्दनाक पल शेयर किया है. लॉकअप 2 में हर्षद से उस पल को याद किया है जिसे उन्होंने सालों से अपने दिल में छिपा रखा था. एक्टर के साथ महज 9 साल की उम्र में यौन शोषण हुआ था. वो इतने छोटे थे कि वह समझ नहीं पाए. हर्षद ने बताया है कि बचपन में 9 से 10 साल की उम्र में उनके माता-पिता बेहद करीबी लोगों के पास छोड़ा था. उस परिवार पर माता-पिता को पूरा भरोसा था.
शो के दौरान हर्षद ने बताया है कि वह बचपन से ही बेहद सीधा था. एक्टर ने बताया है कि एक मैं सो रहा था तब एक इंसान मेरे ऊपर आकर गलत हरकतें करने लगा. मुझे समझ नहीं आया है कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मैं इतना ज्यादा डर गया था कि सोने के लिए नाटक करने लगा. एक्टर ने बताया है कि उस इंसान में बाद में बालकनी में कुछ दिखाने के बाहने से उठया फिर से लगत हरकत की वह इस घटना से इतना डर गए थे कि वह सवाल नहीं पूछ पाए.
हर्षद ने अपना दर्दनाक अतीत शेयर करके बाद माता-पिता से अपील की है कि अपने बच्चे को किसी के पास अकेला ना छोड़ें. बच्चे से लगातार बात करते रहें तिक वह दिल की बात आसानी से बोल पाए. बच्चे कई बार झिझक की वजह माता-पिता से बोल नहीं पाते हैं. बच्चों की झिझक दूर करने के लिए आपको बच्चों से बात करनी चाहिए.हर्षद का ये बयान सुनकर दूसरे कंटेस्टेंट काफी इमोशनल हो गए.
शो में हर्षद के अलावा श्रेया ने भी अपना अनुभव शेयर किया था. श्रेया ने बताया है कि जब वह 13 साल की तो उनके कजिन ने उनके साथ गलत हरकत की थी. इस बारे में उनके माता-पिता को भी नहीं पता है. पहली बार उनके माता-पिता को इस बारे में पता चलेगा. श्रेया के इस खुलासे के बाद हर कोई इमोशनल हो गया. श्रेया ने बताया है कि उनकी मां ने उस कजिन की देखभाल की है. ऐसे में मम्मी पापा को इस बात से बहुत दुख होगा.