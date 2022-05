खुद से जुड़ी इस चीज़ को बदलना चाहते हैं अनिल कपूर के लाडले Harshvardhan Kapoor, जानें क्या

Harshvardhan Kapoor wants to change this one thing: हर्षवर्धन कपूर (Harshvardhan Kapoor) धीरे धीरे ही सही लेकिन करियर में एक के बाद एक ऊंचाईयों को छूते जा रहे हैं. अब तक उनकी जो भी फिल्म रिलीज हुई है उनमें से भले ही कोई भी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं रही लेकिन हर बार अपनी भूमिका को लेकर वो जरूर चर्चा में आए. फिर चाहे मिर्जा हो, भावेश जोशी सुपरहीरो, रे या फिर हाल ही में रिलीज हुई थार (Thar). इस फिल्म में भी उनके काम की तारीफ हो रही है. हाल ही में हर्षवर्धन कपूर ने इंटरव्यू में फिल्म से जुड़ी खास बातें शेयर की तो कुछ अपने बारे में भी बताया.

खुद से जुड़ी ये चीज़ बदलना चाहते हैं अभिनेता

एक्टर हर्षवर्धन कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें गूगल पर विकिपीडिया पेज पर लगी अपनी तस्वीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उनके मुताबिक उनकी सबसे बुरी तस्वीर उस पेज पर लगाई गई है. और वो चाहते हैं कि वो तस्वीर जल्द से जल्द बदली जाए और पेज अपडेट हो. इसके अलावा थार फिल्म से जुड़ी कई बातें इस इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने बताई. उनके मुताबिक इस फिल्म में उन्होंने अपना अब तक का सबसे मुश्किल किरदार निभाया है.फ

फातिमा सना शेख ने शेयर किया एक्सपीरियंस

फिल्म में फातिमा सना शेख भी हैं लिहाजा उन्होंने भी अपने अब तक के सफर पर बात की. उन्होंने बताया कि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना इतना आसान नहीं होता. हालांकि सभी लोगों का प्यार, अटेंशन तो खूब मिलता है लेकिन कई बार उन्होंने 16-16 घंटे सेट पर बिताए हैं जो उनके लिए काफी मुश्किल भरे होते थे. फातिमा सना शेख की 2 फिल्में जल्द ही रिलीज होंगीं. वो सैम बहादुर में दिखेंगीं जिसमें उनका रोल इंदिरा गांधी का होगा. इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में होंगे. वहीं इसके अलावा वो एक रीमेक मूवी में भी नजर आएंगीं.

