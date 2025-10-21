प्यार, जुनून और नफरत… फिल्म Ek Deewane Ki Deewaniyat पहले ही दिन बनीं ‘टॉक ऑफ द टाउन’, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा पर फैंस ने बरसाया बेशुमार प्यार

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ थिएटर में 21 अक्टूबर 2025 को हिट कर चुकी है. हर्षवर्धन राने और सोनम बाजवा की ये फिल्म रिलीज होते ‘टॉक ऑफ द टाउन’ बन चुकी है, फिल्म में इमोशनल नैरेटिव, ग्रिपिंग परफॉर्मेंस और आउटस्टैंडिंग साउंडट्रैक फैंस को अपनी और अट्रैक्ट कर रहे हैं. फिल्म में लव, पैशन और ऑब्सेशन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है जो फिल्म देखने वाले हर शख्स के दिल को छू रहा है.

फिल्म की कहानी

हर्षवर्धन की ये फिल्म दो ऐसे कपल के आगे पीछे घूमती है, जो दिल तोड़ देने वाली ट्रेजेडी से होकर गुजरते हैं. कहानी बढ़ने के साथ-साथ दोनों किरदारों के इमोशंस एक दूसरे के प्रति बदलते चले जाते हैं और ये लव स्टोरी धीरे- धीरे दर्द और जुनून में बदल जाती है. वहीं इस प्रेमी जोड़ें कि कहानी में प्यार के साथ-साथ एक रोलरकोस्टर राइड आपको चौंका देंगी.

हर्षवर्धन और सोनम की कमाल की एक्टिंग

हर्षवर्धन और सोनम की फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ रिलीज होते ही फैंस के दिल पर राज कर रही है, फिल्म में दोनों की बेहतरीन एक्टिंग, स्टोरी और हार्टब्रेक कर देने वाले सॉन्ग चार-चांद लगा रहे हैं. वहीं फिल्म को देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया एक्स पर बिना रिएक्शन दिए खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और जमकर दोनों कलाकारों की तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में सोनम बाजवा की एक्टिंग भी फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और स्क्रीन पर उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है.

#OneWordReview...#EkDeewaneKiDeewaniyat: ENGAGING.

Rating: ⭐⭐⭐½

An intense love story built on two strong pillars – drama and music... Director #MilapMilanZaveri skillfully weaves love, pain, and passion into the narrative, resulting in a compelling watch. #EDKDReview Known… pic.twitter.com/kTIHUcAW6m — taran adarsh (@taran_adarsh) October 20, 2025

एक्स रिव्यू

इस फिल्म को लेकर फिल्म रिव्यू देने वाले तरन आदर्श ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म को थ्री एंड हॉफ रेटिंग दी है और वन वर्ड रिव्यू में इं’गेजिंग’ लिखा है. उन्होंने आगे फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, ‘एक इंटेंस प्रेम कहानी जो दो मजबूत पिलर पर टिकी है, ड्रामा और म्यूजिक… डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी ने अपनी स्किल्स से प्यार, दर्द और जुनून को एक ऐसी कहानी में पिरोया है, जिसका रिजल्ट ये फिल्म देखने लायक है.’ वहीं इस फिल्म को लेकर और भी कई लोगों ने अपने रिएक्शन एक्स पर शेयर किए हैं.