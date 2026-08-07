दो कप चाय, एक जैसी फोटो, एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं हर्षवर्धन राणे-संजीदा शेख? वेकेशन की तस्वीरों ने बढ़ाई अटकलें

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने एक बार अपनी डेटिंग की ख़बरों को लेकर चर्चा में है. दरअसल, हाल ही में दोनों एक ही जगह की फोटो शेयर कर फिर से फैन्स की नजरें अपनी तरफ खींच लिया है. काफी समय से दोनों का नाम जुड़ा था.
हालांकि, दोनों एक्टर्स अब तक अपने रिश्ते को पब्लिकली कन्फर्म नहीं किया है. लेकिन उनके हालिया पोस्ट ने एक बार फिर अटकलें बढ़ा दी है. एक्टर हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने एक बार फिर डेटिंग की अफ़वाहों को हवा दी है. उन्होंने पुणे के पास पानशेत में छुट्टियां बिताने के दौरान की मिलती-जुलती तस्वीरें शेयर की हैं.
दोनों एक्टर्स ने अपनी छुट्टियों की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है. आईएनएस फोटोज को अलग-अलग एंगल से लेकिय गया है. लेकिन देखने से पता चलता है कि जगह एक ही थी, जिससे यह अटकलें तेज हो गईं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं.
दरअसल, हर्षवर्धन राणे ने जो पोस्ट शेयर किया, उसमें वह चाय बनाते और अंडे बनाते नजर आए. साथ ही उस Airbnb की झलक भी दिख रही है जहां वे रुके हुए थे. वहीं, संजीदा शेख ने चाय का मजा लेते हुए अपनी फोटो शेयर कीं, जिनमें टेबल पर दो कप रखे हुए थे. एक और फोटो में कोई व्यक्ति आमलेट बनाता हुआ दिख रहा था. यह पैन और गैस स्टोव वैसा ही लग रहा था जैसा हर्षवर्धन राणे की पोस्ट में देखा गया था. बैकग्राउंड में दिख रही बालकनी भी वैसी ही लग रही थी, जिसमें चारों ओर हरियाली और एक बेज रंग की टेबल थी.
ऐसे में फैंस ने झा से नोटिस कर लिया. फिर कमेंट सेक्शन में भरमार हो गई. एक फैन ने लिखा, 'आप और हर्षवर्धन एक साथ'. एक और व्यक्ति ने कमेंट किया, 'मुझे लगता है कि दूसरा कप #imsanjeeda के लिए है... उनकी हालिया पोस्ट को देखते हुए...' एक अन्य ने कमेंट में लिखा था, 'सनम तेरी कसम 2...हर्षवर्धन भी वहां हैं.' एक यूजर ने कहा, 'तो इसका मतलब है कि दोनों डेट कर रहे हैं.'
बता दें कि साल 2023 में गिर फ़ॉरेस्ट की छुट्टियों के दौरान भी संजीदा शेख़ और हर्षवर्धन राणे की एक जैसी इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुई थी. इसके बाद से ही दोनों के डेटिंग की अफवाहें उड़ीं. इससे पहले वे बिजॉय नांबियार की रिवेंज ड्रामा फ़िल्म 'ताइश' (2020) में साथ काम कर चुके हैं. 2021 में, उन्होंने कुशान नंदी के निर्देशन में बनी थ्रिलर फ़िल्म 'कुन फ़या कुन' के लिए फिर से साथ काम किया. बता दें कि संजीदा की शादी पहले आमिर अली से हुई थी. 9 साल की शादी के बाद 2021 में उनका तलाक हो गया और उनकी एक बेटी भी है, जो उन्हीं के साथ रहती है.