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कौन थे 35 साल के हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान? सिद्धू मूसेवाला की तरह सरेआम मारी गई गोलियां; खूब वायरल हुआ था ‘एक खटोला जेल के भीतर’ गाना

Haryanvi Singer Ankit Baliyan Died: हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के उभरते सितारे अंकित बालियान की शामली में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. खौफनाक बात ये है कि वारदात से ठीक दो घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था. चुनाव की तैयारी और अचानक हुई इस हत्या ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 27, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:25 AM IST
कौन थे 35 साल के हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान? सिद्धू मूसेवाला की तरह सरेआम मारी गई गोलियां; खूब वायरल हुआ था ‘एक खटोला जेल के भीतर’ गाना
Image Credit: हरियाणवी सिंगर की गोली मारकर हत्या (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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