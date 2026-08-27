/कौन थे 35 साल के हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान? सिद्धू मूसेवाला की तरह सरेआम मारी गई गोलियां; खूब वायरल हुआ था ‘एक खटोला जेल के भीतर’ गाना

हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद दिल दहला देने वाली और दुखद खबर सामने आई है. मशहूर सिंगर अंकित बालियान की उत्तर प्रदेश के शामली में जिम के बाहर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हैरान करने वाली बात ये है कि हत्या से महज दो घंटे पहले ही अंकित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया वीडियो पोस्ट किया था. किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपने फैंस से हंसते-मुस्कुराते बात करने वाला ये नौजवान कलाकार कुछ ही पलों में हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा.
35 साल के अंकित की अचानक यूं चले जाने से उनके घर-परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, दूसरी तरफ म्यूजिक इंडस्ट्री के साथी कलाकार और उनके लाखों चाहने वाले गहरे सदमे में डूब गए. कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि इतनी कम उम्र में और इतनी तेजी से तरक्की कर रहा उनका पसंदीदा सितारा अब इस दुनिया में नहीं रहा. सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार पोस्ट शेयर कर अपना दुख जता रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में परिवार को हिम्मत देने के साथ ही आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग उठा रहे हैं.
अंकित बालियान शामली जिले के बंटीखेड़ा गांव के रहने वाले थे. उन्होंने अपनी मेहनत, सिंगिंग और हुनर के दम पर बहुत कम वक्त में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली थी. वे सिर्फ एक कमाल के सिंगर नहीं, बल्कि एक शानदार एक्टर, गीतकार और म्यूजिक कंपोजर भी थे. चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली और रहन-सहन हरियाणा से काफी मिलता-जुलता है, इसलिए बचपन से ही उनका लगाव हरियाणवी गानों की तरफ था. उन्होंने अपने देसी अंदाज और सरल स्वभाव से हर उम्र के म्यूजिक लवर्स के दिलों में खास जगह बना ली थी.
अंकित को बचपन से ही गाने-बजाने का गहरा शौक था, लेकिन एक पेशेवर कलाकार के तौर पर उन्हें असली पहचान करीब तीन साल पहले मिलनी शुरू हुई थी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार एक से बढ़कर एक गाने गाए. देखते ही देखते यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी थी. उनके गानों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे गांव-देहात के मिजाज और आज के युवाओं के जज्बातों को बहुत सादगी से छूते थे. यही वजह थी कि यूथ के बीच उनका एक अलग ही जबरदस्त क्रेज बन चुका था.
अपने छोटे से सिंगिंग करियर में अंकित ने कई हिट और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया था. उनके गाए सबसे मशहूर गानों में ‘खाटोला’, ‘जेल के भीतर भारी कोर्ट में गोली मारेंगे’ और ‘जाट-जाटनी’ जैसे कई ट्रैक शामिल हैं, जिन्हें इंटरनेट पर लोगों ने बार-बार सुना और खूब प्यार दिया. उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री के कई बड़े और जाने-माने कलाकारों जैसे मासूम शर्मा, रानू पंजाबी, अंजलि राघव और आशु ट्विंकल के साथ भी गाने गाए और स्क्रीन शेयर की थी. उनके काम करने के अंदाज और लगन की तारीफ इंडस्ट्री का हर बड़ा नाम खुलकर किया करता था.
अंकित बलियान की गोली मारकर हुई हत्या ने सबको चौंका दिया. इस घटना ने लोगों को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की याद दिला दी, जिनकी मई 2022 में इसी तरह सरेआम जान ले ली गई थी. दोनों ही यंग सिगंर्स ने बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया था और गांव-देहात के युवाओं के दिलों पर राज करते थे. अंकित बलियान अपने देसी गानों से लगातार पहचान बना रहे थे, वहीं सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे बन चुके थे. इन दोनों होनहार कलाकारों का इस तरह दुनिया से चले जाना फैंस के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं है और इससे म्यूजिक इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है.
संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराने के साथ-साथ अंकित बालियान इन दिनों जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए थे. वे गांव और समाज के लोगों के बीच जाकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे. ऐसे में अचानक हुई इस हत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अब इस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है कि ये किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई चुनावी विवाद जुड़ा हुआ है. इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है.