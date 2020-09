हाथरस गैंगरेप: अक्षय से लेकर कंगना तक, जानिए सेलेब्स ने क्या दिए रिएक्शंस

नई दिल्ली: हाथरस (Hathras) में दलित युवती के साथ गैंगरेप और फिर उसकी बर्बर हत्या ने एक बार फिर पूरे देश वासियों का दिल दहला दिया है. हर किसी के जुबान पर बस न्याय की गुहार है. जहां एक ओर लोग महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से काफी नाराज हैं वहीं वह अब सोशल मीडिया पर न्याय की मांग कर रहे हैं. हाथरस घटना के बाद अब बॉलीवुड सेलेब्स भी न्याय की मांग कर रहे हैं.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar), कंगना रनौत (Kangana Ranaut), दीया मिर्जा (Dia Mirza), हुमा कुरैशी, फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा, रितेश देशमुख सहित कई बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना के संबंध में अपने दिल का गुबार निकाला है. आइए देखते हैं कि किसने क्या लिखा...

Angry & Frustrated!Such brutality in #Hathras gangrape.When will this stop?Our laws & their enforcement must be so strict that the mere thought of punishment makes rapists shudder with fear!Hang the culprits.Raise ur voice to safeguard daughters & sisters-its the least we can do — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 29, 2020

अक्षय ने ट्वीट किया, 'गुस्से में और निराश! # हाथरस गैंगरेप में ऐसी क्रूरता. यह कब रुकेगा ?' इसके आगे उन्होंने कहा, 'हमारे कानून और उनका प्रवर्तन इतना सख्त होना चाहिए कि सजा के बारे में सोचकर ही बलात्कारी डर के मारे थरथराते रह जाएं! दोषियों को फांसी दो. बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए उर की आवाज उठाओ-कम से कम हम यह कर सकते हैं.'

We forgot the Hathras victim. We failed her at every level. This is on our collective conscience. — Dia Mirza (@deespeak) September 29, 2020

'अगर हम हाथरस की पीड़िता को भूल गए. हम उसे हर स्तर पर असफल कर देंगे. यह हमारे सामूहिक विवेक पर निर्भर है,' ट्विटर पर दीया मिर्जा ने लिखा.

I have immense faith in @myogiadityanath ji, just how Priyanka Reddy rapists were shot dead on the very spot they raped and burnt her alive we want the same emotional, instinctive and impulsive justice for #HathrasHorror #HathrasHorrorShocksIndia — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 30, 2020

कंगना रनौत लिखती हैं, 'मुझे @myogiadityanath जी पर अटूट विश्वास है. जिस तरह प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों को घटनास्थल पर ही गोली मार दी गई थी. हम हाथरस में भी वैसे ही न्याय की कामना करत हैं'

#Hathras will forever remain a blemish on the fabric of this nation. Shame on all those who shield people who commit such crimes and all those who cover it up. To deny an already broken & grieving family their daughters last rites is barbaric. Humanity is dead. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) September 30, 2020

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए फरहान अख्तर ने ट्वीट किया, 'दुखद दिन... ये सब कितने समय तक चलने दिया जा सकता है .. #हाथरस.'

आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यानाथ (CM Yogi) ने हाथरस (Hathras incident) में दलित लड़की के गैंगेरप और मर्डर मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया है. यह SIT पूरे मामले की जांच करके 7 दिन में अपनी रिपोर्ट शासन में जमा करेगी.

जानकारी के मुताबिक इस SIT का अध्यक्ष सचिव गृह भगवान स्वरूप को बनाया गया है. जबकि पुलिस उपमहानिरीक्षक चंद्रप्रकाश और आगरा में पीएसी की सेनानायक पूनम इसके सदस्य होंगे. यह SIT मौके पर जाकर पीड़ित परिवार वालों से बात करके उनके बयान दर्ज करेगी. साथ ही मामले से जुड़े पुलिसवालों के बयान दर्ज कर घटना का कारण और कार्रवाई का विवरण इकट्ठा कर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

