2026 Box Office Clash Collection: इस समय बॉक्स ऑफिस पर चार बड़ी फिल्मों ‘गवर्नर’, ‘भारत भाग्य विधाता’, ‘हॉन्टेड 3डी 2’ और ‘मैं वापस आऊंगा’ के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है. इन सभी फिल्मों को रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं और दूसरे दिन के कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि रिव्यू और रेटिंग के मामले में ज्यादा तारीफ न मिलने के बावजूद हॉरर फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी 2’ कमाई की रेस में सबसे आगे निकल गई. वहीं, दूसरे नंबर पर दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ का कब्जा बना हुआ है.
वहीं, तीसरे नंबर पर कंगना रनौत की देशभक्ति से भरपूर फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ बनी हुई है, जबकि मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गवर्नर’ सबसे पीछे चल रही है. खास बात ये है कि ‘हॉन्टेड 3डी 2’ की शानदाप परफॉर्मेंस ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की ओर से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. दूसरी ओर, ‘गवर्नर’ से जिस तरह की कमाई की उम्मीद की जा रही थी, वो फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही. चलिए, अब जानते हैं कि इन चारों फिल्मों ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया.
सबसे पहले बात दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ के बारे में बात करते हैं. इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी ये एक इमोशनल और रोमांटिक फिल्म है, जिसमें दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी वाघ जैसे कलाकार लीड रोल में नजक आ रहे हैं. फिल्म भारत-पाकिस्तान बटवारे पर आधारित इस इस फिल्म का बजट करीब 70 करोड़ रुपये के बजट बताया जाता है, जिसने दो दिनों के अंदर 3 करोड़ की कमाई कर ली है.
अब बात करते हैं कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की, तो इसका डायरेक्शन मनोज तपाड़िया ने किया है, जिन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है. फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में नजर आ रही हैं. उनके साथ गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, आशा शेलार भी नजर आ रही हैं. 26/11 हमलों पर आधारित इस फिल्म का बजट लगभग 30 से 45 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है, जिसने दो दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर 2.45 करोड़ की कमाई कर ली है.
अब बारी आती है मनोज बाजपेयी की ‘गवर्नर’ की तो, इस फिल्म का डायरेक्शन चिन्मय डी. मांडलेकर ने किया है. फिल्म में मनोज बाजपेयी लीड रोल में नजर आ रहे हैं, उनके साथ अदा शर्मा, नॉशाद मोहम्मद कुंजू, मधू, क्रीशा कुरुप नजर आ रहे हैं. ये फिल्म 1990 के आर्थिक संकट की कहानी पर आधारित है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट करीब 10 करोड़ रुपये के आसपास बताया गया है, जिसने अपनी रिलीज के दूसरे दिन 2.05 करोड़ की कमाई की.
सबसे आखिर में बात करते हैं मिमोह चक्रवर्ती की हॉरर फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी 2’ के बारे में. इसका डायरेक्शन विक्रम भट्ट और मनीष पी. चव्हाण ने किया है. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती के साथ चेतना पांडे, श्रद्धा प्रकाश, गौरव बाजपेयी, प्रनीत भट्ट और हेमंत पांडे नजर आ रहे हैं. फिल्म फ्रेंचाइज की अगली कड़ी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कदम रखते ही तहलका मचा दिया और ताबड़तोड़ कमाई की, जिसने सभी को हैरान कर दिया. फिल्म ने दो दिनों में 5.75 करोड़ की कमाई कर ली.