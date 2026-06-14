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बॉक्स ऑफिस पर महायुद्ध! देखते रह गए दिलजीत-कंगना, बाजी मार गई ‘हॉन्टेड 3डी 2’; मनोज बाजपेयी का डब्बा गोल

2026 Box Office Collection: इस समय बॉक्स ऑफिस पर चार बड़ी फिल्मों ‘गवर्नर’, ‘भारत भाग्य विधाता’, ‘हॉन्टेड 3डी 2’ और ‘मैं वापस आऊंगा’ के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. चारों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और चारों के दूसरे दिन की कमाई भी सामने आ चुकी है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 14, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:09 AM IST
बॉक्स ऑफिस पर महायुद्ध! देखते रह गए दिलजीत-कंगना, बाजी मार गई ‘हॉन्टेड 3डी 2’; मनोज बाजपेयी का डब्बा गोल
Image Credit: 2026 Box Office Clash Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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