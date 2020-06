शाहरुख खान के दिल से निकली सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात, नहीं रोक पाए अपने जज्बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के आकस्मिक और असामयिक निधन ने फिल्म बिरादरी, उनके दोस्तों और प्रशंसकों को बुरी तरह झकझोर दिया है. 34 वर्षीय अभिनेता ने मुंबई के बांद्रा में फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली.

अभी तक उनके इस कदम के पीछे के कारण के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली है, इस बारे में जांच की जा रही है.

उनके निधन पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, राजनेता समेत हर तबके ने शोक व्‍यक्‍त किया है. लता मंगेशकर, करण जौहर, एकता कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन सहित कई हस्तियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राजनीतिक नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर शोक जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

सुशांत, शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के एक बड़े प्रशंसक थे. ये बात उन्‍होंने कई अवसरों पर कही. एसएसआर (SRS) के निधन की खबर पर, किंग खान (King Khan) भी सदमे में हैं. उन्‍होंने ट्विटर पर उनके परिवार और करीबी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्‍यक्‍त कीं.

उन्होंने लिखा, '' वह मुझसे बहुत प्यार करते थे ... मैं उन्हें बहुत याद करूंगा. उनकी ऊर्जा, उत्साह और उनकी खूबसूरत मुस्कान. अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे. मेरी संवेदनाएं उनके निकट और प्रियजनों के साथ हैं. यह बहुत दुखद है .... और बहुत चौंकाने वाला है !!''

He loved me so much...I will miss him so much. His energy, enthusiasm and his full happy smile. May Allah bless his soul and my condolences to his near and dear ones. This is extremely sad....and so shocking!! pic.twitter.com/skIhYEQxeO

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 14, 2020