‘ड्रीमगर्ल’ के बर्थडे पर Saira Banu ने याद किए पुराने दिन, तस्वीर शेयर कर लिखा खूबसूरत कैप्शन, बोलीं- ‘मेरी प्यारी हेमा…’

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी आज अपना खास दिन मना रही हैं. ड्रीमगर्ल आज अपना 77 बर्थडे मना रही हैं इस खास मौके पर उनका हर जगह से बधाइयां मिल रही हैं. वहीं इस खास मौके पर उनकी इंडस्ट्री के दोस्त और एक्ट्रेस सायरा बानो ने भी सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी को जन्मदिन शुभकामनाएं दी हैं. वहीं इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने एक अनसीन फोटो शेयर करते हुए, ड्रीम गर्ल से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए एक लंबा कैप्शन लिखा है.

खूबसूरत पुरानी फोटो

सायरा बानो ने अपने इस इंस्टाग्राम के पोस्ट में दिलीप कुमार और हेमा मालिनी के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस ने लिखा, ‘आज मेरी प्यारी हेमा मालिनी को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरा दिल खुशी से भर गया है. हेमा हमेशा से ग्रेस, ब्यूटी और शांत शक्ति की प्रतिमुर्ति रही हैं, ना केवल बड़े पर्दे पर बल्कि हर तरह से एक सच्ची ड्रीमगर्ल हैं. सालों से हमारी गहरी दोस्ती, आपसी सम्मान और सिनेमा के प्रति प्रेम, हंसी और संगति से भरे उस समय की यादों से भरी रही है. मुझे याद है कि हाल ही में उनका हमारे घर आना कितना अच्छा समय रहा था, जब हम घंटों पुराने दिनों, फिल्मों और जीवन के बारे में बातें करते थे.’

पहली मुलाकात को किया याद

सायरा बानो ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, ‘उनके स्वभाव में एक कोमलता होती है जो सालों से वैसी ही बनी हुई है और यही कारण है कि सभी उन्हें इतना प्यार करते हैं और उनकी इतनी तारीफ करते हैं. मैं पहली बार हेमा से 1966 में आर के स्टूडियो में ‘दीवाना’ के सेट पर मिली थी, जब वह अपने निर्माता आनंद स्वामी के साथ आई थीं. मुझे याद है कि मैं उनकी शांत, सुंदरता और लाजवाब स्वभाव से तुरंत इंप्रेस हो गई थी. बाद में, हम सूर्य कृष्णराज सागर बांध पर शूटिंग के दौरान फिर मिले, हमारे कमरे एक-दूसरे के बगल में थे, और हर शाम मेरी मां, हेमा, उनकी मां और मैं नोट में लिखा था, हम बरामदे में बैठकर बातें करते थे, खूबसूरत के रहस्यों का आदान-प्रदान करते थे और हंसी-मजाक करते थे, जिसकी गूंज रात भर सुनाई दिया करती थी.’

सायरा ने हेल्थ और शांति के लिए कामना की

हेमा मालिनी के जन्मदिन पर सायरा बानो अपनी पुरानी यादों में इस कदर खो गईं कि उन्होंने आगे लिखा, ‘मैंने उन्हें याद दिलाया कि कैसे अम्मा उस प्यारी खुशबू के लिए अपने बालों में लोबान लगाती थीं, वो सुनकर में हंस पड़ीं कि मुझे अभी भी याद है! हमने यह भी बात की कि कैसे दिलीप साहब और मैंने उन्हें मद्रास में प्रेस से मिलवाया था. हेमा को याद आया कि उस दिन साहब कितने दयालु थे, उनके शब्द अभी भी उनके दिल में छापे हुए हैं. कुछ समय पहले, मैंने उन्हें एक टेलीविजन शो में धरम जी के साथ इतनी शान से नाचते देखा था, उनके बीच का प्यार मेरे दिल को छू गया था. उसने मुझे एक बार फिर वही पुरानी सुंदरता की याद दिला दी. प्यारी हेमा, आपके दिन उसी रोशनी और प्रेम के साथ चमकते रहें जो आप हमेशा दूसरों के जीवन में लेकर आई हैं. आपको शांति और अच्छी हेल्थ के लिए कामना करती हूं.’