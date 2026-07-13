हेमा मालिनी की बायोपिक बनी तो कौन निभाएगा उनका किरदार? 'ड्रीम गर्ल' ने लिया इस हसीना का नाम; कहा- 'बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की हैं'

Hema Malini: बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी को इंडस्ट्री में 60 साल पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके के सिलसिले में मुंबई में आयोजित एक शानदार इवेंट में उन्हें देखा गया, जहां एक्ट्रेस ने अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की. उनके इंडस्ट्री में 60 साल पूरे होने की खुशी में यह समारोह रखा गया था.
इस इवेंट की एक हाइलाइट हेमा मालिनी का अपनी बायोपिक पर दिया गया बयान भी बन गया. उन्होंने इस इवेंट में बताया कि किस एक्ट्रेस को वह अपनी बायोपिक में देखना चाहती हैं. उन्होंने बिना किसी झिझक के एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम लिया.
वहीं, जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि वह अपनी बायोपिक में किस एक्ट्रेस को अपना किरदार निभाते देखना चाहेंगी, तो उन्होंने दीपिका पादुकोण का नाम लिया. दिग्गज एक्ट्रेस ने कहा, 'अगर वह चाहें तो यह कर सकती हैं. वैसे कोई भी यह रोल निभा सकता है, लेकिन दीपिका एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की हैं.'
इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हेमा मालिनी ने साल 2017 में प्रकाशित अपनी जीवनी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' के लॉन्च के लिए भी दीपिका पादुकोण को ही चुना था. इस किताब को राम कमल मुखर्जी ने लिखा था. यानी ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब एक्ट्रेस ने दीपिका पादुकोण को अपनी बायोपिक के लिए बेहतरीन विकल्प बताया.
इस दौरान आयोजन के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी शेयर किया. इस पोस्ट में इवेंट से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'यह बेहद यादगार और शानदार तरीके से आयोजित किया गया कार्यक्रम था. फिल्म इंडस्ट्री ने मेरे 60 साल पूरे होने के इस डायमंड जुबली समारोह को जिस भव्यता और गरिमा के साथ सजाया और मनाया, वह सचमुच यादगार रहा.'
बता दें कि इस आयोजन के जरिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई.