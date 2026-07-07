'लिफाफे में जितना मिलता था, रख लेती थी...', हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस होने पर सालों बाद बोलीं हेमा मालिनी

हिंदी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने फिल्मी करियर और उस दौर की कमाई को लेकर खुलकर बात की है. वहीं इस दौरान उन्होंने खुद से जुड़ी उस अफवाह का भी जिक्र किया, जो लंबे समय से चली आ रही थी. काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल थीं, लेकिन उन्होंने इस अफवाह को पूरी तरह गलत बताया. हेमा मालिनी ने कहा कि उनके समय पर कलाकारों को आज के सितारों की तुलना में बेहद कम पैसा मिलता था.
ड्रीमगर्ल ने साफ शब्दों में कहा, 'नहीं, बिल्कुल नहीं. किसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी? हमें बहुत कम पैसे मिलते थे. प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैंने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया. जैसे-जैसे नाम बढ़ा, मेहनताना थोड़ा-बहुत बढ़ता गया, लेकिन आज के कलाकारों जैसी करोड़ों की फीस का तो हमें एक छोटा-सा हिस्सा भी नहीं मिलता था.'
हेमा मालिनी ने बताया कि उनके लिए फिल्मों में काम करने का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अच्छी कहानियों और एक्टिंग से लोगों का प्यार और सम्मान हासिल करना था. उन्होंने कहा कि उनकी असली कमाई वही सम्मान और प्यार है, जो उन्हें ऑडियंस से लोगों से मिलता रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'जो हमने फिल्मों से पाया, वो किसी भी धन-दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है. निर्माता जितना भी भुगतान कर सकते थे, उतना ही देते थे और हमें उसमें कोई शिकायत नहीं होती थी.'
ड्रीमगर्ल ने आगे कहा, ये भी कहा कि उस दौर में कलाकारों और निर्माताओं के बीच रिश्ते विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित होते थे, न कि केवल पैसों पर. एक्ट्रेस ने इस बातचीत के दौरान अपनी मां का भी जिक्र किया, जो उनके करियर और पैसों से जुड़े मामलों को संभालती थीं.
हेमा मालिनी ने बताया कि उनकी मां का स्वभाव बेहद कोमल और उदार था और उन्होंने कभी किसी निर्माता पर ज्यादा फीस देने का दबाव नहीं बनाया. अगर कोई निर्माता आर्थिक परेशानी का हवाला देता, तो उनकी मां बिना किसी विवाद के कम मेहनताना स्वीकार कर लेती थीं. हेमा ने इमोशनल होकर कहा, 'हमने कभी ये नहीं कहा कि इतनी फीस मिलेगी तभी फिल्म करेंगे. जो थोड़ा-बहुत मिलता था, उसे भी हम खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते थे. उस समय हमारा ध्यान काम की क्वॉलिटी और रिश्तों को निभाने पर ज्यादा रहता था, न कि पैसों पर.'
हेमा मालिनी ने अपने शानदार करियर में 'सीता और गीता', 'शोले', 'ड्रीम गर्ल', 'द बर्निंग ट्रेन', 'बागबान' सहित कई यादगार और सुपरहिट फिल्मों में काम किया. उनके एक्टिंग, डांस पर्सनैलिटी ने उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक बना दिया. उनकी शादी दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र से हुई, जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया.
हेमा मालिनी केवल हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी एक एक्टिव और जाना-माना चेहरा हैं. साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से वो लगातार पब्लिक लाइफ में एक्टिव हैं और इस समय मथुरा से सांसद हैं. सोशल मीडिया और सदाबहार फिल्मों और निजी जीवन की विरासत