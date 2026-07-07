'लिफाफे में जितना मिलता था, रख लेती थी...', हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस होने पर सालों बाद बोलीं हेमा मालिनी

हिंदी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने फिल्मी करियर और उस दौर की कमाई को लेकर खुलकर बात की है. वहीं इस दौरान उन्होंने खुद से जुड़ी उस अफवाह का भी जिक्र किया, जो लंबे समय से चली आ रही थी. काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल थीं, लेकिन उन्होंने इस अफवाह को पूरी तरह गलत बताया. हेमा मालिनी ने कहा कि उनके समय पर कलाकारों को आज के सितारों की तुलना में बेहद कम पैसा मिलता था.