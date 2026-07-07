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'लिफाफे में जितना मिलता था, रख लेती थी...', हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस होने पर सालों बाद बोलीं हेमा मालिनी

कई सालों से ऐसी खबरे छापती आ रही हैं कि हेमा मालिनी अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं. लेकिन हाल ही में ड्रीमगर्ल ने इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उस दौर में कलाकारों को बहुत कम पैसा मिलता था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 07, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:49 PM IST
'लिफाफे में जितना मिलता था, रख लेती थी...', हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस होने पर सालों बाद बोलीं हेमा मालिनी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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