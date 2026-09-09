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'हनुमान जी की कृपा है...': हेमा मालिनी ने 'हनुमान अंश' को बताया सुपरहिट, बोलीं- 'प्रोड्यूसर को फिल्म मेकिंग का भी अनुभव नहीं'

Hanuman Ansh: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता को भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया है. जानिए प्रीति जिंटा, आदित्य धर और वरुण धवन सहित अन्य सितारों ने इस फिल्म पर क्या प्रतिक्रिया दी और कौन हैं इसके मुख्य कलाकार-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 09, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:54 PM IST
'हनुमान जी की कृपा है...': हेमा मालिनी ने 'हनुमान अंश' को बताया सुपरहिट, बोलीं- 'प्रोड्यूसर को फिल्म मेकिंग का भी अनुभव नहीं'

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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