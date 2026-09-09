'हनुमान जी की कृपा है...': हेमा मालिनी ने 'हनुमान अंश' को बताया सुपरहिट, बोलीं- 'प्रोड्यूसर को फिल्म मेकिंग का भी अनुभव नहीं'

Hanuman Ansh: दिग्गज एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता की जमकर तारीफ की है और इसे 'सुपरहिट' करार दिया है. इस फिल्म को दर्शकों द्वारा भी काफी पसंद किया जा रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म की कामयाबी को भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया है. इसके साथ ही फिल्म निर्माण में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर की भी जमकर सराहना की है.
फिल्म निर्माण की दुनिया में नई होने के बाद भी अनुप्रिया ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जिसे अब दर्शकों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. हेमा ने निर्माता और पूरी टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है.
'शोले' फेम एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपना अनुभव शेयर करते हुए आईएएनएस से कहा, 'यहां हनुमान जी और नीम करौली बाबा का मंदिर है, जहां मैं हमेशा जाती हूं. आज मुझे बहुत खुशी है कि उन पर एक फिल्म बनी है और यह सुपरहिट हो गई है. सच कहूं तो यह हनुमान जी की कृपा है. जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है, वह एक सामान्य और सीधी-सादी लड़की हैं. उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, लेकिन उनके योगदान की वजह से यह फिल्म इतनी बेहतरीन बन पाई है. हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक है और मैं भी इसे देखना चाहती हूं.'
'हनुमान अंश' को प्रीति जिंटा, फिल्म निर्माता आदित्य धर और वरुण धवन समेत कई बॉलीवुड हस्तियों से लगातार सराहना मिल रही है. डॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने भक्ति भाव, भगवान हनुमान और नीम करौली बाबा के सुंदर चित्रण से पूरे बॉलीवुड का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
सिनेमाघर में 'हनुमान अंश' देखने के बाद एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की और अपने फैंस से इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का आग्रह किया. 51 साल की एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर थिएटर में फिल्म देखते हुए अपनी एक झलक शेयर की थी. अपनी प्रतिक्रिया को संक्षिप्त रखते हुए उन्होंने फिल्म का एक स्टिल पोस्ट किया और साथ में 'सीता राम' और 'वाह' लिखा.
एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रशंसकों को सिनेमाघरों में जाने की सलाह देते हुए लिखा, 'दोस्तों, इसे बिल्कुल मिस न करें.' वहीं, फिल्म निर्माता आदित्य धर ने भी फिल्म की प्रशंसा की, जिससे फिल्म बिरादरी से मिलने वाली तारीफों का सिलसिला और बढ़ गया.
डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित और निर्मित 'हनुमान अंश' से शोभिनव सत्या (Shobhinaw Satyaa) अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. वह फिल्म में नीम करोली बाबा की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म में चंदन आनंद, निखिल दुबे, उदयसिंह राजपूत, पूर्णिमा तिवारी और मनीष चौधरी भी अहम भूमिकाओं में हैं. अनुप्रिया ए. नागर द्वारा निर्मित यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.