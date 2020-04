Hema Malini और Javed Akhtar ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए पथराव पर जताया गुस्सा

नई दिल्ली: इन दिनों कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के दौरान पूरे देश में उथल-पुथल का माहौल है. जहां इन दिनों में हेल्थ वर्कर्स वॉरियर बनकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं वहीं ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां इन वर्कर्स का विरोध हो रहा है इनपर हमले हो रहे हें. हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी ही खबर सुनकर हेमा मालिनी (Hema Malini) और गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने कड़े शब्दों में विरोध जताया है.

मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) और गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों की शनिवार को कड़ी निंदा करते हुए इसे 'बेहद शर्मनाक' करार दिया.

Friends, I’m sure u must have read abt/watched how our brave corona warriors hav bn attackd in certain pockets wth stone pelting causing severe injuries to thm. Docs, nurses, policemen, none are spared!Utterly disgusting! These ppl are sacrificing so much-treat thm with respect pic.twitter.com/A2hocXSeqA

मुरादाबाद में 15 अप्रैल को कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को लेने पहुंची एक मेडिकल टीम को भीड़ ने रोकने की कोशश की और एम्बुलेंस पर पथराव किया था. इस हमले में एक डॉक्टर और तीन अन्य स्वास्थ्यकर्मी घायल हो गए थे.

मालिनी ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा कि 'कोरोना योद्धाओं' पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

I can’t imagine how ignorant one has to be to attack those who are at the risk of their own lives are out there to save other lives What has happened in Moradabad is a matter of great shame I request the educated people of that city to some how contact and educate such ignorants

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 18, 2020