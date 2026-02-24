‘मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी...?’ धर्मेंद्र के बिना हेमा मालिनी का हो गया ऐसा हाल, हर पल करती हैं याद, बोलीं- ‘हमारे लिए सबसे खास समय...’

Hema Malini Remembers Dharmendra: हिंदी सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र के निधन को तीन महीने बीत चुके हैं, फिर भी उनके चाहने वाले और फैंस इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे. उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी आज उन्हें हर पल शिद्दत से याद करती हैं. उनके जाने का दर्द आज भी उनके परिवार के लिए असहनीय है. इस साल के BAFTA अवॉर्ड भारत के लिए खास रहे. इस पूरे इवेंट में इमोशनल पल तब आया जब दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को ‘In Memoriam’ सेगमेंट में श्रद्धांजलि दी गई.

इस ट्रिब्यूट पर हेमा मालिनी ने अपना रिएक्शन दिया, जो अब वायरल हो रहा है. एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने इस सेगमेंट को ‘दिल छू लेने वाला’ बताया. उन्होंने कहा, ‘वे ऐसे कलाकार थे जिनकी पहचान सरहदों से परे थी. दुनिया के हर कोने में उनके चाहने वाले थे. हे भगवान, विदेशों में जिस तरह लोग उन्हें घेर लेते थे, वो नजारा अलग ही होता था’. हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र की लोकप्रियता सच में बेमिसाल थी. साथ ही हेमा ने धर्मेंद्र के पुराने दिनों को याद करते हुए कई सारी बातें भी बताई.

आज भी धरम जी को याद करती हैं हेमा

उन्होंने बताया कि वे और धर्मेंद्र अपने करियर के सुनहरे दौर में बहुत बिजी रहते थे. शूटिंग के अलावा उन्हें साथ समय बिताने का मौका कम मिलता था. इसलिए दोनों अक्सर एक साथ फिल्में साइन कर लेते थे ताकि काम के बहाने कुछ वक्त साथ गुजार सकें. उन्होंने कहा, ‘हम ज्यादा घूम नहीं पाते थे, लेकिन फिल्मों की शूटिंग के दौरान साथ रहना ही हमारे लिए खास समय होता था’. धर्मेंद्र को याद करते हुए हेमा इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें हर पल याद करती हूं. खुद से पूछती रहती हूं’.

415 एपिसोड वाला वो फेमस टीवी शो, जो 90s में हुआ करता था सबका फेवरेट, आज भी IMDb रेटिंग है 7.8, यूट्यूब पर ढूंढ-ढूंढकर देखते हैं लोग

80s में की थी दोनों ने शादी

उन्होंने कहा, ‘क्या वे सच में चले गए. उनसे दोबारा मुलाकात कब होगी’. दोनों की शादी साल 1980 में हुई थी और उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना हैं. जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की, तब वे पहले से शादीशुदा थे और चार बच्चों के पिता भी थे. जब हेमा से धर्मेंद्र की पसंदीदा फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ‘चुपके चुपके’ का नाम लिया. साथ ही उन्होंने ‘शोले’ को भी खास बताया. उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसकी शूटिंग के दौरान बिताए गए खूबसूरत पल उन्हें आज भी याद हैं.

89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हेमा ने ये भी माना कि उन्होंने धर्मेंद्र की सभी फिल्में नहीं देखीं और समय मिलने पर एक-एक कर देखना चाहती हैं. धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में हुआ. उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. बताया गया कि उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो गया. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरा दुख पहुंचा.