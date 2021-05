Hema Malini ने सेक्रेटरी के कोरोना से निधन पर जताया शोक, बोलीं- '40 साल साथ रहे'

नई दिल्ली: इन दिनों पूरा देश कोरोना महामारी के प्रकोप को झेल रहा है. सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी तक हर तरफ हाहाकार और मौत का तांडव नजर आ रहा है. बॉलीवुड से भी हर दिन कुछ बुरी खबरे सामने आ रही हैं. वहीं अब दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) ने सोशल मीडिया पर अपने सचिव के निधन पर शोक व्यक्त किया. उनका निधन कोरोना के कारण हुआ.

हेमा मालिनी (Hema Malini) ने शनिवार को ट्वीट किया, 'भारी मन से 40 साल साथ रहे मेरे सहयोगी, मेरे सचिव, अथक परिश्रम करने वाले मेहता जी को श्रद्धांजली देती हूं. वह मेरे परिवार का एक हिस्सा थे. कोरोना की वजह से हमने उन्हें खो दिया है.'

With heavy heart I bid farewell to my associate of 40 yrs, my secretary, dedicated, hard working, tireless Mehta ji. He was more a part of my family We lost him to covid. He is irreplaceable & leaves a void that cannot be filled, ever pic.twitter.com/QtGixciP3S

यह बताते हुए कि मेहता चाचा उनके परिवार का हिस्सा कैसे बने, हेमा की बेटी ईशा देओल ने ट्वीट किया, 'वह हम सभी को बहुत याद आएंगे. वह हमारे परिवार का सदस्य थे और वह अपूरणीय है. वह आपके लिए सबसे अच्छा थे मां. हम आपको बहुत मिस करेंगे मेहता अंकल.'

He will be missed a lot by all of us . He was a member of our family & he is irreplaceable. He was the best for you mamma @dreamgirlhema . What a dedicated human. Will miss you our dearest Mehta uncle. May his soul rest in peace

— Esha Deol (@Esha_Deol) May 8, 2021