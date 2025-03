मथुरा के बाद जगन्नाथ मंदिर पहुंचीं हेमा मालिनी, खेली खूब होली

Hema Malini Holi Jagannath Temple: एक्ट्रेस और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचीं. दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने महाप्रभु के साथ होली भी खेली.हेमा मालिनी ने बताया कि मथुरा के बाद वह पुरी पहुंची और यहां होली के अवसर पर दर्शन करके उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है.

जगन्नाथ पहुंचीं हेमा मालिनी

उन्होंने कहा,'आज महाप्रभु के साथ होली खेलकर मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने कल मथुरा में होली मनाई और उसके बाद आज यहां आई.'हेमा मालिनी के साथ भाजपा नेता रतिकांत और संबित पात्रा भी नजर आए.एक्ट्रेस ने ओडिशा के लोगों का भी आभार जताया. इस बीच कोलकाता की कलाकार निशा साहू नामक एक युवा नर्तकी ने महाप्रभु के लिए मंदिर के सिंहद्वार के सामने नृत्य किया.प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हेमा ने उनके कौशल की सराहना की और उन्हें अपनी कला का अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके साथ ही हेमा मालिनी ने लोगों को होली का खास संदेश भी दिया.उन्होंने कहा, 'आप भी अच्छे से होली खेलिए और खूब रंग लगाइए.भगवान को फूलों की होली बहुत पसंद है तो उनके साथ फूलों वाली होली भी खेलिए.'

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा,यह गर्व की बात है कि मथुरा से भाजपा नेता और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी जी, मथुरा से आज जगन्नाथ धाम पुरी आई हैं. उन्होंने ओडिशा की मिठाई पिट्ठा भी खाया. वह ओडिशा की कला, संस्कृति और परंपरा को भी जाना.'

