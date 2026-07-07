धर्मेंद्र की आखिरी ख्वाहिश से उठा पर्दा, 8 महीने बाद हेमा मालिनी ने किया खुलासा

हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र को याद करते हुए हेमा मालिनी ने हाल ही में उनकी आखिरी इच्छा का खुलासा किया है. इस दौरान उन्होंने ही-मैन की परिवार को लेकर सोच के बारे में भी जिक्र किया. हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र हमेशा परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देते थे और चाहते थे कि सभी लोग मिल-जुलकर रहें. हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र सोचते थे कि काम और बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन परिवार का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है.
हेमा मालिनी ने एक बातचीत में बताया कि धर्मेंद्र अक्सर कहते थे कि बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र का सोचना था कि आज के समय में परिवार का एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है. हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र ने आखिरी समय तक इसी सोच को अपने जीवन में अपनाया.
बातचीत में जब हेमा मालिनी से धर्मेंद्र द्वारा छोड़े गए आखिरी मैसेज के बारे में पूछा गया, तो हेमा ने कहा कि ये उन मूल्यों को दर्शाता है जिनके अनुसार वो हमेशा जीवन जीते थे. उन्होंने बिल्कुल यही कहा था, 'परिवार के साथ रहो. उन सभी के साथ रहो. काम चलता रह सकता है, लेकिन परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए'
इस दौरान उन्होंने कहा, 'धर्म जी हमेशा कहते थे कि बच्चों के साथ जितना हो सके उतना समय बिताओ. बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय बिताओ. वो हमेशा कहते थे कि परिवार के साथ एकजुट रहो, ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जो आजकल देखने को नहीं मिलता. आजकल बच्चे अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं.'
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर कई बार अलग-अलग तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन हेमा ने देओल परिवार में किसी भी तरह के मनमुटाव की खबरों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि सनी देओल और बॉबी देओल दोनों ही बहुत अच्छे हैं और परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. हेमा ने कहा कि वो अपने रिश्तों का दिखावा नहीं करते, लेकिन अंदर से सभी के बीच प्यार और सम्मान है.
जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि धर्मेंद्र के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो लोग शायद नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जैसे महान इंसान के बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे. उनके व्यवहार और परिवार के लिए लगाव को हेमा ने उनकी सबसे बड़ी खूबी बताया.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. उनकी पॉपुलर फिल्मों में 'शोले', 'सीता और गीता' और 'राजा जानी' जैसी कई फिल्में शामिल हैं. पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था. आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी साल1980 में हुई थी. उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल. हेमा से विवाह से पहले, धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से विवाह किया था, जिनसे उनके चार बच्चे हैं, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, और बेटियां अजीता और विजयता.
नवंबर 2025 में धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया. हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने भी अपने तरीके से प्रार्थना सभा रखी. धर्मेंद्र के जाने के बाद परिवार, दोस्तों और फैंस ने उन्हें याद किया और उनके शानदार फिल्मी सफर को श्रद्धांजलि दी.