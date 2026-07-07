धर्मेंद्र की आखिरी ख्वाहिश से उठा पर्दा, 8 महीने बाद हेमा मालिनी ने किया खुलासा

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. उनकी पॉपुलर फिल्मों में 'शोले', 'सीता और गीता' और 'राजा जानी' जैसी कई फिल्में शामिल हैं. पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था. आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी साल1980 में हुई थी. उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल. हेमा से विवाह से पहले, धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से विवाह किया था, जिनसे उनके चार बच्चे हैं, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, और बेटियां अजीता और विजयता.