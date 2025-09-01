हेमा मालिनी ने 12.50 करोड़ के बेचे दो लग्जरी अपॉर्टमेंट, उधर खरीदी नई चमचमाती कार

Hema Malini Sells 2 Apartments Buys New Car: बॉलीवुड की ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी ने अपने दो लग्जरी अपॉर्टमेंट को बेच दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने मुंबई के ओशीवारा एरिया में स्थित दो फ्लैट को कुल 12.50 करोड़ में बेच दिया है. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने एक अपॉर्टमेंट ओबेरॉय स्पिरिंग कॉम्प्लेक्स का बेचा है जिसका कार्पेट एरिया 847 स्क्वायर फीट था बिल्टअप एरिया 1017 स्कवायर फीट था. दोनों प्रॉपर्टी 6.25 करोड़ में बेची है. जिसमें कार पार्किंग स्पेस भी शामिल है.
बेचे दो अपार्टमेंट
इस ट्रॉजिक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी 31.25 लाख एक अपॉर्टमेंट पर लगी है. जिसका रजिस्ट्रेशन चार्जेज करीबन 30,000 है.अंधेरी वेस्ट में स्थित ओबेरॉय स्परिंग काफी प्राइम लोकेशन में आता है. यहां पर कई सेलिब्रिटीज के घर है. ये एरिया काफी प्रीमियम एरिए में आता है. इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एसवी रोड और सुबरबन रेलवे और वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो कॉरिडोर भी कनेक्टेड है.
खरीदी लग्जरी कार
एक तरफ हेमा मालिनी ने अपने दो अपॉर्टमेंट बेच दिए हैं तो वहीं एक नई चमचमाती कार खरीदी है.सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी का नई कार का पूजन करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. इसके बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में एक्ट्रेस पिंक कलर का सूट पहने हुई हैं और काफी खूबसूरत लग रही हैं.हेमा मालिनी की ये नई कार एमजी एम9 है.
एक्ट्रेस की नई कार का डेकोरेशन भी काफी खास किया गया है. इसमें कार में काफी बलून है और बैकसाइ़ड में काफी सारी फोटोज की लड़ी है. नई कार के खरीदने पर फैंस एक्ट्रेस को बधाई दे रहे हैं.
बप्पा का किया वेलकम
इससे पहले हेमा मालिनी ने बप्पा का ग्रैंड वेलकम किया. एक्ट्रेस ने बप्पा की फोटो शेयर कर प्यारा सा कैप्शन लिखा था. हेमा मालिनी ने लिखा था- आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी. बप्पा आप सभी को आशीर्वाद दे और सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए कखें.
