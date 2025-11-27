‘खालीपन, जो पूरी जिंदगी रहेगा...’ हमेशा के लिए टूट गई ही-मैन और ड्रीम गर्ल की जोड़ी, धर्मेंद्र की मौत ने हेमा मालिनी को कर दिया अकेला

Hema Malini Emotional Post Viral: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और ही-मैने कहे जाने वाले धर्मेंद्र की मौत को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनके फैंस अभी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि वे हमारे बीच नहीं रहे. आज उनके परिवार वालों ने उनके लिए प्रेयर मीट रखी है. इसी बीच उनकी दूसरी पत्नी, एक्ट्रेस और राजनेता हेमा मालिनी ने अपने पति के निधन के बाद पहली बार अपना दुख बयां किया और बताया कि उनके निधन के बाद अब ने जिंदगी भर के लिए अकेली रह गई हैं.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए अपना दुख बयां किया और लिखा कि धर्मेंद्र उनके जीवन का केंद्र थे. 24 नवंबर को उनके निधन की खबर ने सभी को गमगीन कर दिया, खासकर इसलिए, क्योंकि उनका 90वां जन्मदिन करीब ही था. हेमा ने लिखा कि उन्होंने जो भी जीवन जिया, उसमें धर्मेंद्र हमेशा एक मजबूत सहारा रहे. पोस्ट में हेमा ने अपने रिश्ते के कई पहलुओं को याद करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ एक पति नहीं थे, बल्कि हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले साथी थे.

पति धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी

उन्होंने उन्हें प्यार करने वाले पति, अपनी बेटियों ईशा और आहना के लविंग फादर, फ्रेंड, मेंटर, गाइड और पोएट बताया. हेमा ने लिखा कि वे हर सिचुएशन में उनसे सलाह लेती थीं और धर्मेंद्र हमेशा उनका पहला सहारा होते थे. हेमा ने आगे बताया कि धर्मेंद्र ने उनके परिवार के हर सदस्य के साथ बेहद अपनापन रखा. उनकी सादगी, नम्र स्वभाव और लोगों से घुलने-मिलने की आदत ने सभी का दिल जीत लिया था. उन्होंने लिखा कि एक पब्लिक फिगर के तौर पर भी धर्मेंद्र हमेशा जमीन से जुड़े रहे.

धर्मेंद्र के निधन से जिंदगी में आया खालीपन

उनकी पॉपुलैरिटी, टैलेंट और ह्यूमैनिटी ने उन्हें एक यूनिक और बेजोड़ आइकॉन बना दिया. हेमा का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. अपने दर्द को बयां करते हुए हेमा ने लिखा कि उनका ये पर्सनल लोस शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उन्होंने लिखा कि इतने सालों की साथ निभाने के बाद अब उनके बिना जिंदगी को स्वीकार करना बहुत भारी पड़ रहा है. हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके जीवन में जो खालीपन आया है, वो आगे भी कभी नहीं भर पाएगा.

हेमा मालिनी ने शेयर किए यागदार पल

उन्होंने लिखा कि अब उनके पास सिर्फ यादें हैं, जिन्हें वो जीवनभर संभालकर रखेंगी. हेमा मालिनी ने एक और पोस्ट में धर्मेंद्र के साथ बिताए कई पुराने पलों की तस्वीरें भी शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, 'Some memorable moments...'. इन तस्वीरों में दोनों की जिंदगी के अलग-अलग दौर की झलक दिखाई देती है, जो उनकी खूबसूरत बॉन्डिंग को दर्शाती है. धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की रस्में मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान में पूरी की गईं. उनके निधन से पूरे फिल्म जगत और उनके चाहने वालों में गहरा दुख फैल गया.