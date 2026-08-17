सनी देओल की 'बंटवारा 1947' देखकर इम्प्रेस हुईं हेमा मालिनी, सौतेले बेटे की फिल्म को बताया 'सिंपली ब्रिलियंट'; बोलीं- 'आज देश को इसी संदेश की जरूरत'

Hema Malini On Batwara 1947 Starcast: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' की जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 14 अगस्त को रिलीज हुई है, जिसमें सनी देओल एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं. एक्टर की ये फिल्म धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत, प्रेम और आपसी भाईचारे का एक संदेश पेश करती है. हेमा मालिनी ने भी इस खास संदेश के लिए फिल्म की जमकर तारीफ की है.
हाल ही में दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' की जमकर सराहना की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म देखने के बाद अपने विचार शेयर किए और इसे 'सिंपली ब्रिलियंट' (शानदार) बताया. हेमा मालिनी ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म एक साफ संदेश देती है, जिसकी आज देश को बहुत जरूरत है.
हेमा मालिनी ने फिल्म में दिखाए गए मानवता और सद्भाव के संदेश पर विशेष जोर दिया. उन्होंने लिखा कि यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि नफरत और बंटवारे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानवता, आपसी सम्मान और भाईचारा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म का यह खूबसूरत संदेश लोगों की मानसिकता को बदलने और नफरत के बजाय दया का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करेगा.
I watched the movie Batwara yday. Simply brilliant with a clear message that conveys what the nation needs today.
It reminds us that humanity, mutual respect, and harmony are far more important than hatred and division. I hope this beautiful message inspires people to change… twitter.com/vR12C4ObjA
Hema Malini (dreamgirlhema) August 17, 2026
दरअसल, एक्ट्रेस ने अपने सौतेले बेटे सनी देओल की फिल्म की तारीफ करते हुए पोस्ट में लिखा, 'मैंने कल 'बंटवारा' देखी. ये सच में बेहद शानदार फिल्म है. ये एक साथ संदेश देती है कि आज देश को किस चीज की जरूरत है. ये हमें याद दिलाती है कि नफरत और बंटवारे से कहीं ज्यादा जरूरी इंसानियत, आपसी सम्मान और भाईचारा है. मुझे उम्मीद है कि ये प्यारा संदेश लोगों को अपनी सोच बदलने और नफरत के बजाय दयालुता चुनने के लिए प्रेरित करेगा.'
हेमा मालिनी ने राजकुमार संतोषी के बेहतरीन निर्देशन और सनी देओल व शबाना आजमी के शानदार अभिनय की प्रशंसा की. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की कास्ट में शामिल करण देओल और प्रीति जिंटा के प्रदर्शन को भी अच्छा बताया. उन्होंने एक 'कालजयी' (timeless) फिल्म बनाने के लिए निर्माता आमिर खान को भी बधाई दी और कहा कि इसका संदेश समय की मांग है.
'बंटवारा 1947' के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक राजकुमार संतोषी और सनी देओल लगभग तीन दशकों के बाद एक साथ आए हैं. इससे पहले इस सुपरहिट जोड़ी ने 'घायल' (1990), 'दामिनी' (1993) और 'घातक' (1996) जैसी यादगार फिल्में दी थीं. इस फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने किया है, जबकि संगीत एआर रहमान ने दिया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं.