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सनी देओल की 'बंटवारा 1947' देखकर इम्प्रेस हुईं हेमा मालिनी, सौतेले बेटे की फिल्म को बताया 'सिंपली ब्रिलियंट'; बोलीं- 'आज देश को इसी संदेश की जरूरत'

Hema Malini On Batwara 1947 Starcast: बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हाल ही में एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' देखी. इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पिक्चर पर अपना रिएक्शन दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 17, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:51 PM IST
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' देखकर इम्प्रेस हुईं हेमा मालिनी, सौतेले बेटे की फिल्म को बताया 'सिंपली ब्रिलियंट'; बोलीं- 'आज देश को इसी संदेश की जरूरत'
Image Credit: सनी देओल की &#039;बंटवारा 1947&#039; पर हेमा मालिनी का रिएक्शन वायरल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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