फिल्म ‘Hera Pheri 3’ में हुई 'बाबूराव' की वापसी, Paresh Rawal ने दी न्यू अपडेट्स

बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी 3' जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है इस फिल्म में वही पुरानी जोड़ी दिखाई देगी. वहीं साल की शुरूआत में डायरेक्टर प्रियदर्शन और परेश रावल के बीच हुए झगड़े के बाद एक्टर ने फिल्म से एग्जिट कर लिया था जिससे फैंस को काफी बड़ा झटका लगा था क्योंकि, कई लोग फिल्म को 'बाबूराव' के कैरेक्टर की वजह से ही देखने आते थे. मगर परेश रावल की फिल्म में फिर से एंट्री की खबर को सुनकर ऑडियंस खुशी से झूम उठी है.

रिश्ता अब और भी पारदर्शी...

परेश रावल ने हाल ही में डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ अपने सभी झगड़े को सॉल्व और बॉन्ड को और भी ज्यादा स्टॉन्ग बताते हुए कहा, 'बहुत कुछ हुआ है, मगर इससे मेरे और प्रियदर्शन के रिश्ते में इससे किसी भी प्रकार की खटास नहीं आई है, ऐसे रिश्ता खराब नहीं होता है, बल्कि इससे हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हुआ है.' परेश रावल ने आगे बात करते हुए कहा, 'अब हम एक दूसरे को ज्यादा गहराई और बेहतर तरीके से जानते हैं. गाव भर गए हैं और हमारा रिश्ता अब और भी पारदर्शी हो गया है.’

यह भी पढ़ें: कौन हैं ‘Maharani’ एक्ट्रेस Huma Qureshi के बॉयफ्रेंड Rachit Singh? जानिए सगाई की खबरों के पीछे का सच!

Add Zee News as a Preferred Source

'हेरा फेरी 3'

परेश रावल ने फिल्म से जुड़ी अपडेट देते हुए बताया कि 'हेरा फेरी 3' की शूटिंग अगले साल 2026 में फरवरी या मार्च के माह से शुरु हो जाएगी. वहीं इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. वहीं बहुत से लोगों को उम्मीद है कि इस पार्ट में बाबूराव, श्याम और राजू और भी ज्यादा दर्शकों को एंटरटेन करेंगे. फिल्म 'हेरा फेरा 3' साल 2027 को थिएटर में रिलीज हो सकती है.