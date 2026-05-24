‘हेरा फेरी 3’ से फिर अलग हुए बाबूराव! परेश रावल ने लौटा दी साइनिंग अमाउंट, क्या टूट जाएगी राजू-श्याम-बाबूराव की तिकड़ी?

Hera Pheri 3: 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'हेरा फेरी 3' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन यह फिल्म लीगल बैटल्स और विवादों के बीच फंसी हुई है. बीते साल जब हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू होने वाली थी, तब परेश रावल ने अचानक फिल्म से किनारा कर लिया था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था. विवादों के बाद वह फिर से फिल्म से जुड़े और दर्शक तिकड़ी (राजू, श्याम, बाबूराव) को देखने के लिए उत्साहित हैं. लेकिन अब फिर से हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है.

परेश रावल ने फिर झाड़ा 'हेरा फेरी 3' से पल्ला?

दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से पल्ला झाड़ लिया है. वह फिल्म से बाहर हो गए हैं. यहां तक कि उन्होंने भारी-भरकम फीस ब्याज समेत लौटा दी है. हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही परेश रावल ने कथित तौर पर फिल्म से किनारा कर लिया है. इसकी वजह फीस बताई जा रही है. इस फिल्म के लिए परेश रावल को 15 करोड़ रुपये फीस मिलने वाली थी. एक्टर को पहले ही साइनिंग अमाउंट के तौर पर 11 लाख रुपये के करीब दे दिए गए थे और बाकी अमाउंट 14.89 करोड़ रुपये फिल्म रिलीज के ठीक एक महीने बाद मिलने का वादा था.

Add Zee News as a Preferred Source

लौटा दी भारी-भरकम फीस?

लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी और 15 प्रतिशत ब्याज और मुआवजे के साथ उन्होंने मेकर्स को साइनिंग अमाउंट लौटा दी है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि परेश रावल इस शर्त से खुश नहीं थे कि उन्हें 14.89 करोड़ रुपये की फीस फिल्म की रिलीज के एक महीने बाद दी जाए. उन्हें इस शर्त से आपत्ति थी.

यह भी पढ़ें- 'शक्तिमान' पर बेस्ड है अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म? चर्चाओं पर अब मेकर्स ने दी सफाई; जानें क्या है सच

लंबे इंतजार से परेशान थे बाबूराव!

एक्टर परेश रावल को अपनी फीस लेने के लिए करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ता, क्योंकि फिल्म की शूटिंग साल 2026 के आखिर तक शुरू होने की संभावना थी और साल 2027 में रिलीज हो सकती थी. यानी कि एक्टर को अपनी फीस के लिए काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता. हालांकि, परेश रावल या फिर टीम में से अभी तक किसी ने इन खबरों पर रिएक्शन नहीं दिया है.