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Hindi Newsबॉलीवुडराजू-श्याम-बाबूराव की तिकड़ी नहीं होगी अलग, परेश रावल ही रहेंगे ‘बाबूराव’, वायरल खबर का सच आया सामने

राजू-श्याम-बाबूराव की तिकड़ी नहीं होगी अलग, परेश रावल ही रहेंगे ‘बाबूराव’, वायरल खबर का सच आया सामने

Hera Pheri 3: 'हेरा फेरी 3' को लेकर हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई थी कि एक बार फिर परेश रावल ने इस फिल्म से किनारा कर लिया है. लेकिन 'हेरा फेरी 3' पर फैल रही इस खबर का अब सच सामने आ गया है. पता चला है कि परेश रावल से जुड़ी ये खबर पुरानी थी, जिसे ताजा करके फैलाया जा रहा था.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 25, 2026, 12:26 PM IST
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राजू-श्याम-बाबूराव की तिकड़ी नहीं होगी अलग, परेश रावल ही रहेंगे ‘बाबूराव’, वायरल खबर का सच आया सामने

Hera Pheri 3 Fact Check: अक्षय कुमार की फिल्म 'हेरा फेरी' ऐसी कल्ट फ्रेंचाइजी है, जो अपने म्यूजिक के साथ-साथ मीम्स की वजह से आज भी लोगों की जुबान पर रहती है. इसके दोनों पार्ट्स को फैंस ने काफी पसंद किया था. जब से 'हेरा फेरी 3' बनने की खबर सामने आई है, तभी से फिल्म विवादों में घिरी हुई है. फिलहाल फिल्म कानूनी पचड़े में फंसी हुई है और अगले 1-2 साल तक इसकी शूटिंग शुरू होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है. बीते दिनों इसे लेकर खबर सामने आई कि परेश रावल ने एक बार फिर 'हेरा फेरी 3' से किनारा कर लिया है, लेकिन इस फिल्म पर फैल रहे झूठ का सच सामने आ गया है. पता चला है कि परेश रावल के 'हेरा फेरी 3' छोड़ने की खबर पुरानी ही थी, जिसे ताजा करके पेश किया गया.

फिल्म के राइट्स पर चल रहा कोर्ट-कचहरी का चक्कर

'हेरा फेरी 3' शुरुआत से ही दिक्कतों का सामना कर रही है. पहले से ही इस फिल्म के मेकिंग राइट्स को लेकर कोर्ट-कचहरी का चक्कर चल रहा है. इसके बाद परेश रावल के इस प्रोजेक्ट से अलग होने की खबरें आईं. लेकिन बाद में मेकर्स और परेश रावल के बीच मामला सुलझ गया था. बीते दिनों फिर से ऐसी खबरें सामने आईं कि परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' का साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया है. मगर अब पता चला कि ये खबर पुरानी थी.

क्या परेश रावल ने फिर छोड़ी 'हेरा फेरी 3'?

बीते दिन बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि परेश रावल ने 15% ब्याज के साथ साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया है और एक बार फिर 'हेरा फेरी 3' छोड़ दी है. लेकिन ये रिपोर्ट एक साल पुरानी है, जिसे ताजा बनाकर फैलाया जा रहा है. यानी परेश रावल ने दूसरी बार फिल्म नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये वही पुराना मामला है. ऐसे में देखा जाए तो परेश रावल अभी भी 'हेरा फेरी 3' का हिस्सा हैं और उनकी मेकर्स से सुलह हो गई थी.

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इस फ्रेंचाइजी की बात करें तो 'हेरा फेरी' साल 2000 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म को सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इसके 6 साल बाद, 2006 में 'फिर हेरा फेरी' रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. वहीं, अब इसका तीसरा पार्ट सुर्खियों में बना हुआ है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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