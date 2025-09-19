कल्कि 2 से क्यों निकाली गईं दीपिका पादुकोण? इन दो शर्तों के चलते हाथ से फिसली 1000 करोड़ी फिल्म

दीपिका पादुकोण को Kalki 2898 AD के सीक्वल से क्यों बाहर किया गया, इसकी असली वजह सामने आई है. इससे लग रहा है कि मेकर्स ने एक्ट्रेस को धोखा दिया. जानिए क्या है वजह:
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर हो गई हैं. गुरुवार को इसके मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करते हुए फैंस के साथ यह जानकारी साझा की. मगर इसकी वजह क्या है? दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी की लीड एक्ट्रेस थीं. फिल्म में उन्होंने सम 80 का किरदार निभाया था जो कल्कि को जन्म देने वाली है. फिल्म की कहानी उनके इर्द-गिर्द ही घूमती है. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने खूब कमाई की.
इन दो शर्तों के चलते फिसली मूवी
अब एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आखिर क्यों दीपिका पादुकोण को इतनी बड़ी फिल्म से बाहर किया गया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो एक्ट्रेस की वो दो शर्तें थीं जिसके चलते उनके हाथ से ये एंटीसिपेटेड मूवी चली गई. उनकी पहली शर्त थी- फीस में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी और दूसरी शर्त थी- 7 घंटे की शिफ्ट. रिपोर्ट में बताया गया कि दीपिका पहले पार्ट में वसूली गई फीस से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग कर रही थीं. इतना ही नहीं, उन्होंने एक दिन में सिर्फ 7 घंटे शूटिंग करने की शर्त भी रख दी. चूंकि 'कल्कि 2898 एडी' एक VFX वाली फिल्म है, इसलिए इतने कम समय में शूटिंग करने से बजट काफी बढ़ जाता. प्रोड्यूसर्स ने दीपिका को लंबे समय तक शूटिंग करने के बदले आराम के लिए एक लग्जरी वैनिटी वैन देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने प्रभास का हवाला भी दिया जिन्होंने पार्ट 2 के लिए फीस नहीं बढ़ाई है. आगे कहा गया है कि सेट पर दीपिका अपनी टीम के साथ आती हैं. उनकी टीम में ही 25 लोग हैं. उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने पूरे ग्रुप के लिए फाइव-स्टार होटल में रहने और खाने का खर्च प्रोड्यूसर से वसूलने की मांग की. यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हिंदी फिल्म के कई प्रोड्यूसर को भी करना पड़ता है.
एक्ट्रेस के वर्क कमिटमेंट पर उठ रहे सवाल?
इसके पीछे फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया है कि यह सुपरहिट फिल्म 'प्रतिबद्धता और उससे भी अधिक' की हकदार है. फिल्म की निर्माण कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब ‘कल्कि 2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी. ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं. हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.''
फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ दूसरी फिल्म है जिससे दीपिका पादुकोण बाहर हुई हैं. इससे पहले फिल्म 'स्पिरिट' से उनको हाथ धोना पड़ा था, जिसे संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित करने वाले थे. अभिनेता प्रभास की यह फिल्म छोड़ने पर मेकर्स ने उन पर यह आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने मां बनने और अपनी बेटी दुआ की देखभाल के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आई थीं कि दीपिका ने फिल्म की कमाई और समझौते में संशोधन की भी बात मेकर्स से की थी. इसलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से बाहर करने का फैसला किया.
दीपिका पादुकोण की टीम ने नहीं दिया जवाब
इस फिल्म में उनकी जगह अब तृप्ति डिमरी नजर आएंगी. दीपिका के फिल्म से हटने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री पर फिल्म की कहानी को लीक करने की बात कही थी. उन्होंने इसे विश्वासघात कहा था. वहीं हाल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एक सुपरस्टार जोड़ी अपनी अनुचित मांगों से निर्माताओं को परेशान कर रही है. कई लोगों का मानना है कि यह जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हैं. इस तरह की बातें तब होने लगीं जब निर्देशक संजय गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक सुपरस्टार कपल ने 11 वैनिटी की मांग की थी, जिसके चलते फिल्म ही बंद हो गई. हालांकि, यह सब आरोप हैं या सच्चाई, इसका जवाब अभी नहीं मिला है. दीपिका पादुकोण या उनकी टीम ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है.
