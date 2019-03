महाशिवरात्रि 2019 : भोले की भक्ति में रमे बॉलीवुड सेलेब्स, फैंस को दीं शिव पूजन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली : महाशिवरात्रि के मौके पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार सहित बॉलीवुड हस्तियों ने लोगों को शुभकामनाएं दी और शांति व समृद्धि की कामना की. इस पर्व के मौके पर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है. बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर ग्लैमरस मल्लिका शेरावत तक सबने फैंस को शिव विवाह के पर्व की शुभकामनाएं दीं.

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा फैंस को कहा ओम नम: शिवाय. हर हर महादेव.

अक्षय कुमार ने भी फैंस को ट्वीट पर बधाई देते हुए कहा कि इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव आपको और आपके परिवार को शांति और समृद्धि दे.

प्रीति जिंटा ने ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान शिव हम सभी के अंदर की गलत और नकारात्मक विचारों को नष्ट करे और हम सभी और हमारे परिवार के लोगों के अंदर प्यार, सकारात्मकता और खुशी का संचार करे. आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बधाई.

May the essence of Lord Shiva destroy all evil thoughts & negativity from within us and spread love, positivity and happiness within us, our family and our surroundings. A very happy #Mahashivratri to you and your family जय भोले नाथ #HarHarMahadev #महाशिवरात्रि #ting pic.twitter.com/ogMENO0cOw

