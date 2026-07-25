'करिश्मा कपूर में था बहुत एटीट्यूड', 'हीरो नंबर 1' की को-स्टार ने किया चौंकाने वाला दावा; कहा-मेहनती थी, लेकिन

बॉलीवुड और टीवी की सीनियर एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने हाल ही में 1997 की कॉमेडी फिल्म 'हीरो नंबर 1' में करिश्मा कपूर के साथ काम करने के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने करिश्मा के डिसिप्लिन और काम के प्रति लगन की तारीफ की. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि सेट पर काफी एटीट्यूड दिखाती थीं.
सिद्धार्थ कन्नन के YouTube चैनल पर उनसे बातचीत के दौरान शगुफ्ता से यह भी पूछा गया कि गोविंदा और करिश्मा कपूर की मशहूर जोड़ी जिसने कई सफल फ़िल्में दी थीं, वो क्यों टूट गई?
इस पर उन्होंने कहा कि इसकी वजह सिर्फ वही दोनों बता सकते हैं, लेकिन उनके मुताबिक समय के साथ दोनों की दिलचस्पी खत्म हो गई होगी. शगुफ्ता ने कहा, 'शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा. प्यार-मोहब्बत भी खत्म हो गई होगी. एक्ट्रेसेस के मूड का भी क्या भरोसा. जरूरत से ज्यादा एंबिशियस होना भी ठीक नहीं होता. करिश्मा बहुत मेहनती थीं, लेकिन उनके अंदर काफी एटीट्यूड भी था.'
उन्होंने यह भी कहा कि किसी कलाकार का व्यवहार सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि सेट पर भी काफी मायने रखता है. अगर दो कलाकार साथ काम कर रहे हैं तो दोनों के बीच तालमेल और एक-दूसरे के लिए सम्मान होना जरूरी है.
शगुफ्ता अली का ये भी कहना है कि किसी सीन या इंटरव्यू के दौरान हर कलाकार को बराबर मौका मिलना चाहिए. जब दूसरा कलाकार एक्टिंग कर रहा हो तो उसे सही इशारा देना और मदद करना भी एक अच्छे को-स्टार की जिम्मेदारी होती है.
बता दें कि 90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर ने 'कुली नंबर 1', 'राजा बाबू', 'साजन चले ससुराल', 'हसीना मान जाएगी' और 'शिकारी' जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया था. उनकी जोड़ी उस दौर की सबसे पसंदीदा ऑनस्क्रीन जोड़ियों में गिनी जाती थी.