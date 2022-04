Heropanti 2 Twitter Review: टाइगर श्रॉफ की फिल्म देख लोगों के सिर में हुआ दर्द, नवाज की भी लुटिया डूबी

Heropanti 2 Twitter Review: टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म 'हीरोपंती 2' (Heropanti 2) सिनेमाघरों में दस्त दे चुकी है. इस फिल्म से लोगों को उम्मीद थी कि टाइगर एक बार फिर हीरोपंती दिखा पाएंगे लेकिन हीरोपंती दिखाने के चक्कर में वो इतनी बुरी तरह से फुस्स हुए कि लोग अब उन्हें तरह-तरह के ताने देने लगे हैं.

हीरोपंती 2 का रिव्यू

'हीरोपंती 2' (Heropanti 2) का ट्रेलर तो काफी धमाकेदार था लेकिन फिल्म उतनी धमाकेदार साबित नहीं हुई और इस बात को जनता चीख-चीखकर बता रही है. टाइगर श्रॉफ के लिए 'हीरोपंती 2' काफी अहम है क्योंकि ये उनकी डेब्यू फिल्म 'हीरोपंती' का सीक्वल है. फिल्म देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर अपना रिव्यू दिया है. आइए जानते हैं कि फैंस को टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'हीरोपंती 2' कैसी लगी यानी उनका कितना एंटरटेनमेंट हुआ है.

#Heropanti2#OneWordReview "Headache Headache Headache" This is One of the Worst Film ever made in India. Each & Every Scene of this Film are terrible & illogical..

I can't describe more tht how bad it was!! 0/5 Skip it. — Shiva Satyam (@AsliShiva) April 29, 2022

#NawazuddinSiddiqui looks at #TigerShroff during an action scene and says: ‘KYA ACTOR HAI YAAR ISKO TOH OSCAR MILNA CHAHIYE’ I think we should make it happen. For the culture. #Heropanti2 over. I survived! — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) April 29, 2022

If I die don't cry.. Just look at the sky and say... Heropanti 2 dekhne jayega to yahi hoga Sala #Heropanti2 interval. — badal: the cloud (@badal_bnftv) April 29, 2022

One word review #Heropanti2

Headache (0 star Rating )

Waste of money

Waste of time

Total waste movie #TigerShroff #TaraSutaria #NawazuddinSiddiqui pic.twitter.com/j7X7Rl9Ibz — Prashant Pandey (@tweet2prashant) April 29, 2022

#Heropanti2 is so bad that it'll make you realise that good movies are so hard to make. https://t.co/Bo3rez11S0 — Pramit (@pramitheus) April 29, 2022

My Friend : #Heropanti2 is absolute shit! Me who survived watching previous films of #TigerShroff : pic.twitter.com/l0DNpncyvG — Name cannot be blank (@LadkaSarcastic) April 29, 2022

One word review : UNBEARABLE.

Rating:

One of the worst movie Bollywood has ever created. Tiger shroff should stop acting in movies and focus his career as stunt master.

#Heropanti2 #TigerShroff#Heropanti2Review pic.twitter.com/JUslZvGGfJ — (@Playbowled) April 29, 2022

