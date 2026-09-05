Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन जमकर काटा गदर, ओपनिंग डे पर खूब हुई नोटों की बारिश; 2026 की इस सुपरहिट फिल्म को छोड़ा पीछे

‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन जमकर काटा गदर, ओपनिंग डे पर खूब हुई नोटों की बारिश; 2026 की इस सुपरहिट फिल्म को छोड़ा पीछे

Mirzapur The Movie Collection Day 1: सिनेमाघरों में रिलीज होते ही ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ‘कालीन भैया’ और ‘गुड्डू पंडित’ के भौकाल को बड़े पर्दे पर देखने के लिए ऑडियंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले दिन फिल्म ने कितनी कमाई की, तो पूरी रिपोर्ट पढ़ें.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 05, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:30 AM IST
‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन जमकर काटा गदर, ओपनिंग डे पर खूब हुई नोटों की बारिश; 2026 की इस सुपरहिट फिल्म को छोड़ा पीछे
Image Credit: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का जबरदस्त भौकाल (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि, बन रहे हैं कौन से शुभ योग मुहूर्त, राहुकाल कब से कब तक
2
3
4
5