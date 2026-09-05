/‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन जमकर काटा गदर, ओपनिंग डे पर खूब हुई नोटों की बारिश; 2026 की इस सुपरहिट फिल्म को छोड़ा पीछे

वेब सीरीज की दुनिया में राज करने के बाद अब ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. जब इस फिल्म का ऐलान हुआ था, तब कई लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या सीरीज जैसा जादू सिनेमाघरों में चल पाएगा? ट्रेलर सामने आने के बाद से ही ऑडियंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर था. सोशल मीडिया पर लंबे समय से फिल्म को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ था. फैंस यह देखने के लिए बेताब थे कि ‘कालीन भैया’ और ‘गुड्डू पंडित’ का आमना-सामना 70 MM के पर्दे पर कैसा दिखता है. रिलीज के साथ ही लोगों का ये लंबा इंतजार अब पूरी तरह खत्म हो चुका है.
सिनेमाघरों के बाहर का नजारा देखकर साफ पता चल रहा है कि इस फ्रेंचाइजी की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. सुबह से ही थिएटरों में ऑडियंस की लंबी कतारें देखने को मिलीं. खासकर यंग जनरेशन इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड नजर आई. फिल्म के एक्शन सीन्स, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक पर सिनेमाघरों में जमकर तालियां और सीटियां बजीं. पहले दिन के शुरुआती रिस्पॉन्स ने ये साफ कर दिया कि कहानी में वही पुराना देसी अंदाज और तेवर बरकरार है, जिन लोगों को लग रहा था कि ये बड़े पर्दे पर फीकी पड़ेगी, उनके सारे शक दूर हो चुके हैं.
ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बेहद मजबूत शुरुआत दर्ज की है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इस शानदार आंकड़े के साथ फिल्म का ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब 29.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, पहले दिन की कमाई के मामले में इस फिल्म ने पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकब्सटर फिल्म ‘सैयारा’ और इसा रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘आवारापन 2’ को पीछे छोड़ दिया, जिसने पहले दिन 22 करोड़ की कमाई की थी.
सैकनिल्क के डेटा के मुताबिक, इस कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी वर्जन रहा. फिल्म के हिंदी वर्जन ने अकेले 24.60 करोड़ रुपये का धामकेदार बिजनेस किया, जो दिखाता है कि हिंदी वर्जन में इसका कितना जबरदस्त क्रेज है. इसके साथ ही फिल्म को तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया गया था, जहां से इसने लगभग 13 लाख रुपये बटोरे. साउथ के मार्केट में भले ही आंकड़ा अभी छोटा दिख रहा हो, लेकिन हिंदी बेल्ट में फिल्म ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है. शुरुआती रुझानों से साफ है कि ऑडियंस का प्यार इसे भरपूर मिल रहा है, जिसका अंदाजा थिएटर्स के हाउसफुल से लगाया जा सकता है.
फिल्म के बजट को लेकर मेकर्स ने कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री की खबरों के मुताबिक, इस फिल्म को बनाने में करीबन 100 करोड़ रुपये के अच्छा खासा बजट लगा है. इतनी लागत वाली फिल्म के लिए पहले दिन 24 से 25 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग लेना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है. डायरेक्टर गुरमीत सिंह के काम को क्रिटिक्स और आम जनता दोनों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का सीधा फायदा आने वाले दिनों में इसके बिजनेस को मजबूती देने में मदद करेगा, जो वीकेंड पर देखने को भी मिल सकता है.
अब हर किसी की निगाहें शनिवार और रविवार के कलेक्शन पर टिकी हुई हैं. शनिवार से वीकेंड शुरू हो रहा है और इस दौरान फैमिली ऑडियंस और युवाओं की भारी भीड़ सिनेमाघरों का रुख करेगी. ट्रेड पंडितों का मानना है कि अगर वीकेंड पर रफ्तार ऐसी ही रही, तो ये फिल्म चंद दिनों के भीतर ही अपनी 100 करोड़ का बजट आसानी से वसूल कर लेगी, जिस तरह की एडवांस बुकिंग और पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, उससे साफ है कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का घोड़ा साबित होने जा रही है और अच्छी-अच्छी फिल्मों को पछाड़ कर कई बड़े रिकॉर्ड कायम कर सकती है.