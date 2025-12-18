Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडउस महिला से बिना किसी...हिजाब विवाद पर जावेद अख्तर का जवाब, बोले- नीतीश कुमार तुरंत मांगे मांफी

'उस महिला से बिना किसी...'हिजाब विवाद पर जावेद अख्तर का जवाब, बोले- नीतीश कुमार तुरंत मांगे मांफी

Nitish Kumar के हिजाब वाले वीडियो के लेकर बवाल मचा हुआ है. जायरा वसीम ने इस वीडियो पर अपनी नाराजगी जाहिर की. जिसके बाद जावेद अख्तर ने भी अपनी आपत्ति जताई है. साथ ही माफी मांगने की बात भी कही.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:42 PM IST
जावेद अख्तर
जावेद अख्तर

Javed Akhtar on Hijab Controversy: लिरिसिस्ट जावेद अख्तर हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं. इन दिनों बिहार के मु्ख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो एक महिला का नकाब नीचे खींचकर हटा देते हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. जिस पर 'दंगल गर्ल' जायरा वसीम ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. जायरा के बाद अपनी बेबाक राय देने वाले जावेद अख्तर ने भी नीतीश कुमार के इस वीडियो पर रिएक्ट किया है. साथ ही कहा कि वो उस महिला से बिना किसी शर्त तुरंत माफी मांगे. 

राजनीति करना गलत
जावेद अख्तर ने कहा कि हिजाब जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना पूरी तरह से गलत है. इससे समाज में गलत मैसेज जाता है. इस तरह के मुद्दों पर नेताओं को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए.ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है.

 

 

बिना शर्त मांगे माफी

नीतीश कुमार के बयान पर अपनी राय देते हुए जावेद अख्तर ने कहा- 'जो भी मुझे थोड़ा बहुत जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूं. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम डॉक्टर महिला के साथ किए गए कार्य को एक्सेप्ट कर लूंगा. मैं इसकी निंदा करता हूं. नीतीश कुमार को इस महिला से बिना किसी शर्त माफी मांगनी चाहिए.'

क्या है मामला?
दरअसल, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में 1000 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे. इसी दौरान एक महिला हिजाब पहने मंच पर आई, नीतीश कुमार ने एक हाथ से नियुक्ति पत्र उस महिला को दिया और दूसरे हाथ से महिला का नकाब नीचे खींच दिया. सीएम के ऐसा करने से महिला डॉक्टर थोड़ी असहज हो गई. इस घटना के बाद कुछ लोग हंसते हुए भी नजर आए.नीतीश कुमार का ये वीडियो मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद लोग लगातार अपनी राय दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के इस कार्य को क्रिटिसाइज कर रहे हैं.

