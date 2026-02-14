Advertisement
trendingNow13109808
Hindi Newsबॉलीवुडरोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के बाद बिश्नोई गैंग के निशाने पर आई हिमांशी खुराना, फोन पर धमकाकर मांगे करोड़ों रुपये

रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के बाद बिश्नोई गैंग के निशाने पर आई हिमांशी खुराना, फोन पर धमकाकर मांगे करोड़ों रुपये

रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के बाद अब ये पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गई है, जिसे फोन और ई-मेल पर धमकाकर करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी जा रही है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के बाद बिश्नोई गैंग के निशाने पर आई हिमांशी खुराना, फोन पर धमकाकर मांगे करोड़ों रुपये

पंजाब की मशहूर अभिनेत्री हिमांशी खुराना को जान से मारने की धमकी मिली है. गैंगस्टर जीशान अख्तर ने अभिनेत्री से 10 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक्ट्रेस से फोन और ईमेल के जरिए 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अभिनेत्री की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
 
हिमांशी को मिली जान से मारने की धमकी

मोहाली के एसपी (डी) सौरभ जिंदल ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. ये एफआईआर सोहाना थाने में दर्ज की गई है. अधिकारी ने कहा कि धमकी ईमेल के माध्यम से आई है. एफआईआर में आरोपी के रूप में गैंगस्टर जीशान अख्तर का नाम शामिल है.

अभिनेत्री ने पुलिस को बताया, "मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करती हूं. मुझे 12 फरवरी को रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर मेरी ईमेल आईडी पर मेल आया था, जिसमें उस व्यक्ति ने ऑडियो भेजा था. इस ऑडियो में उसने मारने की धमकी दी और 10 करोड़ रुपये मांगे. फिर 13 फरवरी को शाम करीब 6 बजकर 18 मिनट पर एक और धमकी भरा मेल ईमेल आया, जिसमें उसने मुझे फिर से जान से मारने की धमकी दी और रंगदारी मांगी. फिर 13 फरवरी को रात करीब 11 बजकर 34 मिनट पर हमारी टीम और मेरे फोन पर एक मिस्ड कॉल, मैसेज और ऑडियो नोट आया."

Add Zee News as a Preferred Source

10 करोड़ रंगदारी की मांग

अभिनेत्री ने बताया कि वे किसी जीशान अख्तर नाम के व्यक्ति को नहीं जानती है. उन्होंने कहा, "फिलहाल, मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है. अगर मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो मैं आपको सूचित करूंगी."

पुलिस स्टेशन सोहाना में जीशान अख्तर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. एफआईआर और स्पेशल रिपोर्ट तैयार करने के बाद, पुलिस कांस्टेबल गगनदीप सिंह ने उस नंबर को सर्विलांस के लिए आगे भेज दिया है.

अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने 16 साल की उम्र में मिस लुधियाना का खिताब जीता और 2010 में पंजाबी फिल्म 'साड्डा हक' से अभिनय की शुरुआत की थी, जिसके बाद वह फिल्म 'लेदर लाइफ' और 'अफसर' समेत कई फिल्मों में नजर आईं थीं. हिमांशी को फिल्मों के साथ-साथ कई म्यूजिक वीडियो में भी देखा जा चुका है. वह बिग बॉस 13 में भी नजर आई थीं, जहां उनका रिश्ता असीम रियाज के साथ जुड़ा था. हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Himanshi Khurana

Trending news

सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
twin tube Tunnel
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
hindi Jammu and Kashmir news
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन