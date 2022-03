VIDEO: खुद से लंबी पत्नी सोनिया के साथ पोज देते हुए हिमेश रेशमिया ने की ऐसी हरकत, कैमरों में कैद हो गया सब कुछ

नई दिल्ली: हिमेश रेशमिया अपने गानों को लेकर काफी मशहूर हैं लेकिन इस बार हिमेश अपने किसी म्यूजिक वीडियो को लेकर नहीं बल्कि अपने एक स्पॉटेड वीडियो को लेकर चर्चाओं में हैं. हाल ही में हिमेश रेशमिया को पत्नी सोनिया कपूर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान हिमेश ने पैपराजी को पोज देने के लिए जो हरकत की वो कैमरों में कैद हो गई और अब इसके लिए हिमेश को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

एयरपोर्ट के गेट पर ही हिमेश और सोनिया को पैपराजी ने घेर लिया और फोटो के लिए पोज की मांग करने लगे. अपनी पत्नी से हाइट में छोटे हिमेश ने सोनिया की बराबरी का दिखने के लिए अपने पंजे पर खड़े हो गए. हिमेश का इस अंदाज को लोग खूब मजाक बना रहे हैं और ये वीडियो शेयर करते हुए हिमेश की चुटकी ले रहे हैं.

When your wife/Partner is Taller than you. https://t.co/1Qr4Yd3Gzx pic.twitter.com/n4KFYmI709

— Raman (@Dhuandhaar) March 11, 2022