सिंगर नहीं बनना चाहते थे हिमेश रेशमिया, पिता की वजह से बदलना पड़ा फैसला; एक साल में 36 हिट गानों का बनाया था रिकॉर्ड

बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सिंगर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपने सिंगिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. लेकिन आज हम आपको ऐसे सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें अपनी स्पेशल स्टाइल वाली सिंगिंग से फैंस के बीच खूब नाम और शोहरत कमाई. इनके कई बॉलीवुड गाने बॉक्स ऑफिस पर आए और रातोंरात चार्ट बीट में शामिल हो गए.
ये सिंगर अब तक दर्जनों फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में अपनी आवाज का जादू चला चुके हैं. आज भी उनके गानों को खूब पसंद किया जाता है और सुना जाता है. यहां तक कि इस सिंगर ने एक साल में 36 हिट गानों का भी खास रिकॉर्ड बनाया है.
हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि ये कभी सिंगर नहीं बनना चाहते थे. दरअसल, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक प्लेबैक सिंगर होने के साथ-साथ म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, निर्माता और एक्टर भी हैं. हम यहां बात कर रहे हैं, हिमेश रेशमिया की. हिमेश रेशमिया अपने करियर में अब तक कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. यही वजह है कि उनके फैंस उन्हें इंडस्ट्री का कंप्लीट पैकेज कहते हैं. हिमेश रेशमिया ने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में आई फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' के संगीत निर्देशक के तौर पर की थी.
हिमेश रेशमिया ने अपने 28 साल के करियर में अब तक लगभग 1300 गानों का म्यूजिक कंपोज किया है. उनके एल्बम 'आप का सुरूर' को खूब पसंद किया गया. इस फिल्म में म्यूजिक कंपोज के साथ साथ गाने भी खुद ही गाए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए हिमेश ने जर्मनी की सड़कों पर इंडियन ऑटो दौड़ा था, जिसका ड्राइवर भी इंडिया से ले गए थे. इस एल्बम की 5.5 करोड़ कॉपियां बिकीं. इसी फिल्म से उन्होंने एक्टिंग करियर की भी शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 'कर्ज', 'एक्सपोज' और 'हैप्पी हार्डी एंड हीर' जैसी कई फिल्मों में भी एक्टिंग की.
अपने काम के साथ साथ सिंगर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं. उनकी पहली शादी साल 1995 में कोमल से हुई थी, लेकिन शादी के 22 साल बाद दोनों की राहें अलग हो गईं. साल 2017 में तलाक के बाद हिमेश ने कोमल की दोस्त सोनिया कपूर से दूसरी शादी कर ली. बताया जाता है कि हिमेश और सोनिया ने साल 2006 में ही एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसका अंदाजा कोमल को नहीं था, लेकिन तलाक के बाद साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली.
बता दें कि हिमेश रेशमिया ने सिंगिंग को अपना करियर अपने पिता के लिए बनाया, क्योकि उनके पिता हमेशा से ये चाहते थे कि उनके बेटे सिंगर बनें. 24 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हिमेश रेशमिया म्यूजिक वीडियो और लाइव शो के जरिए शानदार कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं. उनकी नेटवर्थ 80 करोड़ रुपये से ज्यादा है. हिमेश के पास करोड़ों रुपये की लग्जरी गाड़ियां भी हैं. इसके अलावा, उनके पास एच आर नामक एक म्यूजिक स्टूडियो भी है.