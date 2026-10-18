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सिर्फ अच्छी आवाज से नहीं मिलती कामयाबी, हिमेश रेशमिया ने बताया कलाकारों को क्यों बदलना चाहिए

हिमेश रेशमिया ने बताया कि लंबे समय तक म्यूजिक इंडस्ट्री में सफल रहने के लिए सिर्फ अच्छी आवाज होना काफी नहीं है. एक कलाकार के लिए खुद को बेहतर बनाना, नए एक्सपेरिमेंट करना और अपनी अलग पहचान बनाना भी जरूरी है. जानिए, 'इंडियन आइडल लीजेंड्स रिटर्न' के जज ने सिंगर्स को क्या सलाह दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 18, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 01:08 PM IST
सिर्फ अच्छी आवाज से नहीं मिलती कामयाबी, हिमेश रेशमिया ने बताया कलाकारों को क्यों बदलना चाहिए

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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