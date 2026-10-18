सिर्फ अच्छी आवाज से नहीं मिलती कामयाबी, हिमेश रेशमिया ने बताया कलाकारों को क्यों बदलना चाहिए

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हिमेश रेशमिया इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल लीजेंड्स रिटर्न' में सुपरस्टार जज के तौर पर चर्चा में हैं. उनका मानना है कि किसी कलाकार के लंबे समय तक सफल बने रहने के लिए सिर्फ अच्छी आवाज होना काफी नहीं है बल्कि उसे समय के साथ खुद को बदलना और अपनी कला को बेहतर बनाना भी आना चाहिए.
हिमेश रेशमिया ने कहा, 'जज होने का मतलब सिर्फ अच्छी आवाज पहचानना नहीं है बल्कि किसी की क्षमता, उसकी अलग पहचान और स्टेज पर आकर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के हौसले को पहचानना भी है. मैंने खुद इस सफर को जिया है, इसलिए जानता हूं कि इसमें कामयाबी के साथ चुनौतियां भी आती हैं. खुद को नए तरीके से पेश करना और लगातार आगे बढ़ते रहना जरूरी है.'
सिंगर ने कहा, 'जब मैं किसी कंटेस्टेंट को सुनता हूं, तो सिर्फ उसकी गायकी की तकनीक पर ध्यान नहीं देते. मैं यह भी देखता हूं कि उस कलाकार की अपनी पहचान क्या है, उसमें आगे बढ़ने की कितनी चाह है और क्या उसके अंदर ऐसा कुछ खास है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है. एक कलाकार को सिर्फ अपनी पुरानी कामयाबी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए.'
उन्होंने कहा, 'मेरे अपने सफर ने मुझे सिखाया है कि खुद को बदलने का मतलब सिर्फ लोगों के सामने अपनी इमेज बदलना नहीं है. इसका असली मतलब है खुद को चुनौती देना, नए एक्सपेरिमेंट करना और अपने काम के लिए जुनून बनाए रखना. कलाकार चाहे कितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, उसके पास सीखने, कुछ नया करने और आगे बढ़ने का मौका हमेशा रहता है.'
हिमेश रेशमिया ने अपने म्यूजिक करियर का जिक्र करते हुए कहा, 'हजारों हिट गाने देने के बाद भी मेरे अंदर संगीत को लेकर वही जुनून है, जो करियर की शुरुआत में था. मैं हर नए म्यूजिक प्रोजेक्ट को एक नए कलाकार की तरह उत्सुकता के साथ देखता हूं. यही सोच मैं 'इंडियन आइडल लीजेंड्स रिटर्न' के हर कलाकार में देखना चाहता हूं.'
'इंडियन आइडल लीजेंड्स रिटर्न' में अलग-अलग सीजन में अपनी पहचान बना चुके सिंगर्स एक बार फिर साथ नजर आएंगे. इस बार शो में 12 जोड़ियां हिस्सा लेंगी, जो एक-दूसरे को टक्कर देंगी. हिमेश रेशमिया सुपरस्टार जज के तौर पर वापसी कर रहे हैं जबकि आदित्य नारायण शो को होस्ट करेंगे. 'इंडियन आइडल लीजेंड्स रिटर्न' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा.
इनपुट आइएएनएस के साथ