Sonam Kapoor पर भड़के Hina Khan के बॉयफ्रेंड रॉकी, सोशल मीडिया पर जमकर सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर जमकर बहस हो रही है. कंगना रनौत से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने खुलासा किया है कि इंडस्ट्री में वंशवाद और परिवारवाद का काफी बोलबाला जिसके चलते आउसाइडर को अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. नेपोटिज्म के नाम पर स्टार किड्स इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं. सोनम कपूर ने फार्दस डे के मौके पर ऐसा ट्वीट कर दिया था जिसके बाद से उनकी जमकर खिंचाई हो रही है. सोनम के इस ट्वीट पर अब हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी जयसवाल का गुस्सा फूटा है.

रॉकी जयसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है, 'तो हम एक शख्स जिसे नेपोटिज्म और प्रिवलेज की वजह से इंडस्ट्री में मौका नहीं मिला है ये उसके पिछले जन्म का कर्म है? इस लॉजिक से तो सोनम कपूर मैं आपके अगले जन्म के बारे में सोच भी नहीं सकता.'

So, every individual who’s been denied d opportunity they deserved bcoz of #Privileges n #Nepotism deserved it for their ‘Karma’ in thr past life? By that logic, I can’t begin to imagine ur next life @sonamakapoor ! Respectfully M’am, I expected better frm U given ur fathers BG https://t.co/KBJfRjXc9T

रॉकी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'पूरे सम्मान के साथ मैम मैंने आपके पिता के बैकग्राउंड को देखते हुए आपसे बेहतर की उम्मीद की थी. वैसे खगोलीय संतुलन के इस पश्चिम रुपांतरण की वजह से देश में ताकतवर और सम्मान लोग गरीबों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं. ताकतवर कर्म के नाम पर निर्दयता को जायज ठहराते हैं. आपने अपनी हकीकत स्वीकार कर ली है. इसके लिए आपसो शाबाशी. वैसे आपके विचारों की कद्र करता हूं.'

Btw this western version of a sacred cosmic balance is d reason why d poor r left in this country on d roads by d rich, privileged n powerful. Justifying cruelty in d name of ‘Karma’ by d high, mighty n powerful.Thumbs up for accepting ur reality n respect ur opinion otherwise!

आपको बता दें, फादर्स डे पर पोस्ट किए अपने ट्वीट में सोनम कपूर ने लिखा था, 'इस फादर्स डे पर कहना चाहती हूं कि मैं अपने पिता की बेटी हूं. हां मैं आज उनकी वजह से यहां पर हूं. ये सही है कि मुझे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं. ये कोई अपमान की बात नहीं.'

Today on Father’s Day id like to say one more thing, yes I’m my fathers daughter and yes I am here because of him and yes I’m privileged. That’s not an insult, my father has worked very hard to give me all of this. And it is my karma where I’m born and to whom I’m born. I’m proud

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) June 21, 2020