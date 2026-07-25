Lock Upp 2: शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच दिखेगी नफरत, फिर शुरू होगी कैटफाइट

Lock Upp 2: लॉक अप सीजन 2 में आने वाले एपिसोड में ड्रामा देखने को मिलेगा. आने वाले एपिसोड में हिना खान और उर्फी जावेद स्पेशल गेस्ट के तौर पर शो में एंट्री करेंगे. लॉक अप सीजन 2 का प्रोमो वीडिया इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस प्रोमो वीडियो ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है. प्रोमो में दिखाया गया है कि कैसे हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच फिर से जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी.
हिना और शिल्पा दोनों ही बिग बॉस सीजन 11 में नजर आई थी. बिग बॉस हाउस में अक्सर दोनों के बीच टकराव देखने को मिला था. बिग बॉस हाउस में दोनों के बीच कांटे की ट्क्कर देखने को मिली थी. बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद भी दोनों के रिश्ते में आई दरार कम नहीं हुई. वहीं अब एक बार फिर लॉकअप 2 में दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है.
लॉकअप 2 में हिना खान जेल के माहौल में तनाव बढ़ा सकती है. हिना खान और उर्फी जावेद शो में जनता की आवाज बनकर शो में एंट्री करेंगे. शो में बतौर कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे जैसे ही हिना के सामने आएंगी फैंस को पता चल जाएगा कि हिना खान अपना पुराना हिसाब चुकता करेंगी.
शो में उर्फी घरवालों से पूछती है कि इस जेल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, तो हर्षद और वरुण यादव बोलते हैं कि जो किसी भी आसानी से ट्रिगर कर देती है. इसके बाद हिना खान ने चुटकी लेते हुए बोला कि लेडीज एंड जेंटलमैन ये हैं आपके सामने शिल्पा शिंदे
हिना खान के इस कमेंट पर शिल्पा स्माइल करते हुए बोलते है कि क्या तुम लोग मुझसे डरते हो. जब सब हां में बोलते हैं कि हिना खान बोलती है कि इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है कि इन लोगों को किससे डरना चाहिए और किससे नहीं. हिना ने सीधा निशाना शिल्पा के बर्ताव पर किया है.
हिना खान और शिल्पा के बीच बिग बॉस हाउस में जमकर लड़ाई हुई थी. ये लड़ाई बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी दिखी थी. दोनों कई बार सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे चुके हैं. वहीं आने वाले एपिसोड में देखना होगा क्या हिना और शिल्पा में कैटफाइट होगी.