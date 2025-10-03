हिंदी सिनेमा का वो डायरेक्टर, जिसने एक इंसान को खिलाया दूसरे इंसान का मांस, तंत्र विद्या से जुड़ा था मामला

Hindi Cinema Director: आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्मों को बनाया और खूब पैसा कमाया. हाल ही में उन्होंने एक बड़ा ही डरावना और हैरान कर देने वाला खुलासा किया, जिसे सुनने के बाद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए.
Hindi Cinema Director Mahesh Bhatt: हम यहां किसी और की नहीं बल्कि, अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवादों में फंसे रहने वाले महेश भट्ट की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा सुनाया है, जो उनके संघर्ष भरे समय का था. उन्होंने बताया कि जब वे फिल्म बनाने के लिए इन्वेस्टर्स खोज रहे थे, उस वक्त उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि वे एक शख्स से मिलने बिहार जाएं. लेकिन इस सफर के बीच उन्होंने वाराणसी में एक तांत्रिक से मुलाकात की थी.
उस तांत्रिक ने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा उपाय है जो उनके संकल्प को सफल बना सकता है. महेश भट्ट ये सब उस समय कर रहे थे, जब फिल्म जगत में नाम कमाना आसान नहीं था. महेश ने बताया कि उस तांत्रिक ने एक छोटी सी लपेटी हुई चीज दी और कहा कि ये इंसानी मांस है, जो घाट से निकाला गया है. उसने उन्हें सलाह दी कि इस मांस के टुकड़े को संभावित इन्वेस्टर को एक पान के अंदर छुपाकर खिला देना. ऐसा करने से इन्वेस्टर उनके प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा.
तांत्रिक ने दिया था इंसानी मांस का टुकड़ा
भट्ट ने कहा कि उन्हें लगा मानो उनके हाथ में 'इस धन की दुनिया की चाबी' आ गई हो. उन्होंने और उनके साथी ने सोचा कि अब उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी. महेश भट्ट और उनके साथी उस इन्वेस्टर से मिलने बिहार पहुंचे. ये आदमी एक जमींदार था, जो अपने इलाके में बहुत प्रभावी था. उसके आसपास सुरक्षा गार्ड और बंदूकधारी लोग तैनात थे. महेश भट्ट की टीम ने तय किया कि मांस को पान में रखकर पेश करना ही सही तरीका है. उन्होंने पान के अंदर वो मांस का टुकड़ा छिपाया और जमींदार को दिया.
इन्वेस्टर को खिला दिया वो इंसानी मांस का टुकड़ा
उन्होंने बहुत प्यार से जमींदार से कहा कि पान खाए. जमींदार ने धीरे-धीरे पान खाना शुरू किया और चबाने लगा. भट्ट ने सोचा कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया. महेश ने कहा कि वे कुछ समय के लिए खुश हो गए, उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है. वे उम्मीदें बंधाने लगे कि इन्वेस्टर उन्हें वे पैसा देगा, जो एक फिल्म बनाने के लिए जरूरी था. उन्होंने इस आशा में इंतजार किया कि अब उनके दायरे में बदलाव आएगा और उनकी फिल्म को बनाने का मौका मिलेगा. ये उनके लिए एक ओरिजनल पॉइंट हो सकता था.
बेअसर निकला वो इंसानी मांस का टुकड़ा
जैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस लौट आया हो, लेकिन कुछ ही समय बाद भट्ट को पता चला कि सब कुछ एक धोखा था. उस शख्स ने, जिसे उन्होंने पान खिलाया था, कभी उन्हें वो पैसा नहीं दिया. यानी इन्वेस्टर को फिल्म में पैसा लगाने का कोई मन ही नहीं था. तब भट्ट को ये एहसास हुआ कि तांत्रिक का दिया मांस का टुकड़ा न तो असरदार था, न ही उसने उनके जीवन को बदलने में मदद की. ये घटना उनके संघर्ष की कहानी में एक अजीब मोड़ बन गई. आखिर में इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि संघर्ष से अलेके ही लड़ना पड़ता है.
पूजा भट्ट के पॉडकास्ट पर किया खुलासा
महेश भट्ट ने ये खुलासा अपनी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में किया है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की परेशानियों और अनगिनत संघर्षों की बात की. उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के एक्सपीरियंस ने उन्हें मजबूत बनाया. आज भट्ट सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन वे समय उन्हें कभी भूलता नहीं. ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी इंसान कितना भी हिम्मत कर लें, अजीब, अंधविश्वास भरे रास्ते सच नहीं निकाल पाते. संघर्ष और धैर्य ही सही जीत दिलाते हैं और महेश भट्ट की कहानी इसका एक जीवंत उदाहरण बन गई है.
